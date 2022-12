Supersport-WM 2023: Neue Chance für Maximilian Kofler und Oli Bayliss

Audio-Player laden

Einen Tag vor Heiligabend hat das DG34-Racing-Team von Ex-WSBK-Pilot Davide Giugliano die Pläne für die Saison 2023 bekanntgegeben. Maximilian Kofler und Oli Bayliss werden für das Ducati-Team des Ex-Racers antreten und mit der Panigale V2 um Top-10-Ergebnisse kämpfen.

Die abgelaufene Saison hielt sowohl für Kofler als auch für Bayliss Höhen und Tiefen bereit. Kofler einigte sich auf eine vorzeitige Einigung des Vertrags mit dem CM-Racing-Ducati-Team und wurde bei den finalen Events durch Luca Bernardi ersetzt, der sich vom Barni-Team in der Superbike-WM trennte.

Für Oli Bayliss, den Sohn von WSBK-Legende Troy Bayliss, war die Supersport-WM-Saison 2022 ein Lernjahr. Der Australier musste die Strecken lernen und zeigte einige Achtungserfolge. Bayliss beendete die Saison auf der 16. Position der Fahrerwertung und verlor seinen Platz im Barni-Ducati-Team.

Oli Bayliss und Barni-Ducati gehen 2023 getrennte Wege Foto: Barni Racing Team

Es ist geplant, dass Kofler neun der zwölf Runden für das Team bestreiten wird. Der Österreicher wird in der WorldSSP-Challenge die Europarennen bestreiten. Oli Bayliss hingegen wird die komplette Saison fahren und somit bereits beim Saisonauftakt, seinem Heimrennen auf Phillip Island, an den Start gehen.

Nach den Weihnachtsfeiertagen geht es für Kofler schon nach Italien, wo er mit dem Team an der von Ducati-Österreich zur Verfügung gestellten Trainingsmaschine arbeiten wird, ehe Ende Januar dann in Jerez in Spanien getestet wird. Saisonauftakt ist für den Oberösterreicher dann Ende April in Assen, nach den beiden Überseerunden in Australien und Indonesien.

