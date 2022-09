Supersport-WM: Dominique Aegerter baut WM-Führung in Magny-Cours aus Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter zwingt WM-Rivale Lorenzo Baldassarri in Frankreich in einen Fehler und baut seine Führung in der Meisterschaft aus

Autor: Sebastian Fränzschky Audio-Player laden Dominique Aegerter (Ten-Kate-Yamaha) hat bei der Supersport-WM in Magny-Cours das zweite Rennen gewonnen. Nachdem Aegerter am Samstag beim Rennabbruch von Lauf eins als Dritter gewertet wurde, meldete er sich im Sonntags-Rennen mit einem hart erkämpften Sieg zurück. In der letzten Runde duellierte sich Aegerter mit WM-Rivale Lorenzo Baldassarri (EvanBros-Yamaha), der einen Fehler machte und nach einem Sturz nur Fünfter wurde. Baldassarri gewann Lauf eins am Samstag und befand sich am Sonntag lange Zeit auf Kurs, die Gesamtführung zu übernehmen. Doch Aegerters kampfstarke Leistung ließ Baldassarris Traum von der Führung im Gesamtklassement platzen. In der Meisterschaft liegt Aegerter weiterhin vorn und reist mit 19 Punkten Vorsprung zum nächsten Event nach Barcelona. "'Balda' machte einen Fehler. Ich bin froh, dass ich die Führung in der Meisterschaft wieder vergrößern konnte", kommentiert Aegerter, der nach dem Gewinn des MotoE-Weltcups und dem MotoGP-Test mit Suzuki jetzt erst einmal eine kleine Auszeit benötigt. "An den beiden kommenden Tagen werde ich mich etwas ausruhen, weil die zurückliegenden zehn Tage richtig anstrengend waren, sowohl körperlich als auch mental. Es waren große Emotionen", blickt der Schweizer zurück. "Ich bin sehr froh, dass ich wieder gewinnen konnte. Es ist eine tolle Saison. Am Samstag konnten wir nicht bis zum Ende kämpfen, doch das Podium war wichtig. Das Team stellte mir ein tolles Motorrad bereit" bedankt sich Aegerter bei Ten Kate. Das Rennen verlief aus Sicht von Aegerter nicht ganz nach Plan, doch am Ende setzte sich der ehemalige GP-Pilot durch. "Beim Start wollte ich mich an der Spitze behaupten. Ich kam gut weg, doch dann musste ich kämpfen und rutschte bis auf die siebte Position zurück. Ich kämpfte mich auf die dritte Position zurück und hatte eine drei Sekunden große Lücke zur Spitze, die ich schließen konnte. Das Renntempo war fantastisch", freut sich der Yamaha-Pilot. Patrick Hobelsberger konnte in Frankreich keine Punkte sammeln Foto: Kallio Racing Top 3 in Lauf 1 der Supersport-WM in Magny-Cours: 1. Lorenzo Baldassarri (Yamaha) 2. Glenn van Straalen (Yamaha) 3. Dominque Aegerter (Yamaha) Top 3 in Lauf 2 der Supersport-WM in Magny-Cours: 1. Dominique Aegerter (Yamaha) 2. Jules Cluzel (Yamaha) 3. Nicolo Bulega (Ducati) Top 3 der Gesamtwertung: 1. Dominique Aegerter (Yamaha) - 286 Punkte 2. Lorenzo Baldassarri (Yamaha) - 267 3. Nicolo Bulega (Ducati) - 168 Mit Bildmaterial von Yamaha.