Supersport-WM in Argentinien: Aegerter greift nach dem zweiten WM-Titel

Audio-Player laden

Dominique Aegerter (Yamaha) hat bei der Supersport-WM in San Juan (Argentinien) beide Rennen gewonnen. Aegerter startete von der Pole in die Rennen und erkämpfte sich jeweils in der letzten Runde den Sieg. Damit vergrößerte Aegerter seinen Vorsprung in der Meisterschaft auf 72 Punkte. Beim nächsten Rennen in Indonesien kann der Schweizer vorzeitig den Titel sicherstellen.

Im ersten Rennen am Samstag holte sich Aegerter den Sieg, nachdem er sich gegen Ducati-Pilot Raffaele de Rosa durchsetzte. Bei der Zieldurchfahrt hatte Aegerter 0,292 Sekunden Vorsprung. Komplettiert wurde das Podium durch Ducati-Pilot Federico Caricasulo. WM-Rivale Lorenzo Baldassarri (Yamaha) beendete das Rennen nur auf Platz neun und verlor viele Punkte.

In Lauf zwei duellierte sich Aegerter in der letzten Runde mit Baldassarri und setzte sich mit einem aggressiven Manöver gegen den Italiener durch. Aegerter drückte Baldassarri von der Linie. Dadurch verlor Baldassarri Platz zwei an Caricasulo.

Dominique Aegerter zeigte ein weiteres perfektes Wochenende Foto: Ten Kate Racing

"Es war ein fantastisches Rennen, doch es war nicht einfach. Es war ein harter Kampf. Caricasulo und Baldassarri fahren andere Linien und verfügen ebenfalls über sehr schnelle Motorräder", kommentiert Aegerter. "Ich blieb konzentriert, attackierte und versuchte, keine Fehler zu machen."

"In der letzten Runde sah ich eine Chance und nutzte sie. Wir erreichten unser Ziel, indem wir die Pole und zwei Siege sicherstellten. Wir bauten zudem die Führung in der Meisterschaft weiter aus", bilanziert Aegerter. "Ich danke Ten Kate und Yamaha!"

Bradley Smith kann sich beim WSSP-Gastspiel nicht in Szene setzen

Bradley Smith (Yamaha) wenig Glück beim Gastauftritt in der Supersport-WM. Nach einem enttäuschenden Rennen am Samstag, bei dem er nur auf P14 ins Ziel fuhr, schied der ehemalige MotoGP-Stammpilot im zweiten Rennen am Sonntag aus. Ex-WSBK-Pilot Luca Bernardi (Ducati) hatte sich in Kurve 1 verschätzt und Smith abgeräumt.

Ex-MotoGP-Pilot Bradley Smith konnte nicht im Spitzenfeld mitmischen Foto: Ten Kate Racing

Und auch Patrick Hobelsberger erlebte kein gutes Wochenende. Der IDM-Champion der vergangenen Saison ging vom letzten Startplatz in die Rennen. Lauf eins beendete Hobelsberger auf P17 und war somit Letzter. Und auch im zweiten Rennen verpasste der Deutsche als 16. und Letzter die Punkte.

Die Supersport-WM-Saison 2022 wird in drei Wochen in Mandalika (Indonesien) fortgesetzt.

Mit Bildmaterial von Ten Kate Racing.