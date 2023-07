Supersport-WM in Donington: Heftiger Crash von Schrötter, Bulega dominiert

MV-Agusta-Pilot Marcel Schrötter kam beim zweiten Rennen der Supersport-WM in Donington zu Sturz. Im Sonntags-Rennen fuhr Schrötter rundenlang auf Position fünf und flog fünf Runden vor Rennende in der Zielkurve von seiner MV Agusta. Der Deutsche musste daraufhin ins Medical Center eingeliefert werden.

Der Kurs in Donington war für Schrötter Neuland. Auf Grund der schwierigen Wetterbedingungen am Freitag konnte Schrötter in den Trainings kaum Erfahrungen sammeln. Entsprechend groß war die Herausforderung in der Superpole und im ersten Rennen.

Von Startplatz neun ging der WSSP-Rookie am Samstagnachmittag ins erste Rennen und wurde als Achter gewertet. Im Sonntags-Rennen lief es bis zum Ausfall deutlich besser. Doch mit der Spitze konnte Schrötter in Donington nicht mithalten.

WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) baute seine Führung mit zwei souveränen Siegen weiter aus und empfahl sich erneut für den Aufstieg in die Superbike-WM. Im ersten Rennen kam er vor Stefano Manzi (Yamaha) und Yari Montella (Ducati) ins Ziel. Schrötter wurde nach 19 Runden mit 20 Sekunden Rückstand auf P8 gewertet.

Nicolo Bulega wird 2024 voraussichtlich in die WSBK aufsteigen Foto: Ducati

Im Sonntags-Rennen leistete sich WM-Anwärter Stefano Manzi zwei grobe Patzer. Zuerst stürzte der Italiener in der Haarnadelkurve. Bei der Aufholjagd rempelte er Lucas Mahias (Kawasaki) von der Strecke und erhielt eine Long-Lap-Penalty.

Manzi kämpfte sich bis auf P5 vor, verlor aber viele Punkte auf Bulega. Drei Ducati-Piloten standen im zweiten Rennen auf dem Podium: Bulega gewann vor Montella und Federico Caricasulo.

In der Fahrerwertung führt Bulega mit 247 Punkten und hat nach dem Wochenende in Donington 55 Punkte Vorsprung auf Manzi. Schrötter (156 Punkte) liegt punktgleich mit Caricasulo auf Platz vier der Meisterschaft.

Die WSSP-Saison 2023 wird in zwei Wochen in Imola (Italien) fortgesetzt.

