Supersport-WM in Imola (Lauf 2): Manzi gewinnt, Schrötter wird durchgereicht

Yamaha-Pilot Stefano Manzi hat bei der Supersport-WM in Imola (Italien) das zweite Rennen gewonnen. Manzi setze sich erneut klar durch und schloss das Heim-Wochenende mit der Maximalpunktzahl ab. Platz zwei ging an WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati), der mit 7,2 Sekunden ins Ziel fuhr. Yari Montella (Ducati) komplettierte das rein italienische Podium.

Enttäuschend verlief das zweite Rennen für Marcel Schrötter, der mit seiner MV Agusta auf P8 gewertet wurde. Auf Sieger Manzi verlor Schrötter mehr als 18 Sekunden. Am Samstag schaffte Schrötter als Zweiter den Sprung auf das Podium (zum Rennbericht von Lauf 1). Davon war der Deutsche am Sonntag weit entfernt.

Zu Beginn drehte Schrötter auf P4 seine Runden. Doch im Laufe des Rennens fiel es dem WSSP-Rookie schwerer, das Tempo zu halten. In den Schikanen musste Schrötter mehrfach geradeaus fahren. Er verlor in der zweiten Rennhälfte einige Positionen und wurde bis auf die achte Position durchgereicht.

In der Meisterschaft schrumpfte Bulegas Vorsprung auf 41 Punkte. Schrötter festigte seine dritte Position, liegt aber bereits 99 Zähler zurück. Federico Caricasulo (Ducati) konnte erneut keine Punkte sammeln und verlor in der Fahrerwertung etwas den Anschluss an Schrötter.

Mit Bildmaterial von MV Agusta Reparto Corse.