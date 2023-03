Supersport-WM Mandalika (Lauf 1): Schrötter auf P4, Öncü feiert Debütsieg

Audio-Player laden

Puccetti-Kawasaki-Pilot Can Öncü hat bei der Supersport-WM in Mandalika (Indonesien) das erste Rennen gewonnen. Es war der erste Sieg von Öncü in der Supersport-WM. Komplettiert wurde das Podium von Federico Caricasulo (Ducati) und Niki Tuuli (Triumph).

Pünktlich zum Start des ersten Rennens der Supersport-WM verschlechterte sich das Wetter in Mandalika. Es wehte ein starker Wind und in einigen Sektoren wurden Regentropfen gemeldet. Die Piloten setzten dennoch auf Trockenreifen und trafen die richtige Wahl, denn im Laufe des Rennens stabilisierte sich die Situation.

WM-Leader Nicolo Bulega (Ducati) startete von der Pole ins Rennen. Ducati-Markenkollege Federico Caricasulo und Kawasaki-Pilot Can Öncü komplettierten die erste Reihe. Marcel Schrötter (MV Agusta) stand auf Startplatz fünf in der zweiten Reihe.

Can Öncü setzte sich in der Startphase an die Spitze und fuhr einen klaren Vorsprung heraus. Der Türke kontrollierte das Rennen und feierte seinen ersten Sieg in der Supersport-WM. Federico Caricasulo entschied das Duell gegen Triumph-Pilot Niki Tuuli für sich. Somit schafften es drei Hersteller aufs Podium.

Marcel Schrötter lieferte sich in der Gruppe um Platz vier einige harte Zweikämpfe. Der Supersport-Rookie setzte sich gegen die Ducati-Piloten Nicolo Bulega und Raffaele de Rosa durch und beendete das Rennen auf der vierten Position. Trotz des guten Ergebnisses rutschte Schrötter in der Meisterschaft von der dritten auf die fünfte Position ab.

In der vorletzten Runde kam es zu einer Kollision zwischen Nicolo Bulega und Glenn van Straalen (Yamaha). Dabei kam Van Straalen zu Sturz und kam als Elfter ins Ziel. Bulega wurde als Fünfter gewertet und verteidigte die Führung in der Meisterschaft.

Das zweite Rennen der Supersport-WM in Mandalika wird am Sonntag um 5:00 Uhr (MEZ) gestartet.

Mit Bildmaterial von MV Agusta Reparto Corse / VDuska.