Supersport-WM Misano: Dominique Aegerter holt siebten Sieg in Folge

Dominique Aegerter (Yamaha) hat bei der Supersport-WM in Misano beide Rennen gewonnen. Der Schweizer setzte damit seine beeindruckende Siegesserie fort und baute seinen Vorsprung in der Meisterschaft auf 54 Punkte aus. Nach vier Events führt Aegerter die Fahrerwertung mit 195 von 200 möglichen Punkten an.

Im ersten Rennen am Samstag überquerte Lorenzo Baldassarri (Yamaha) nach einer hart umkämpften letzten Runde als Erster die Ziellinie. Der Italiener ließ sich in der Auslaufrunde von seinen Fans feiern und wirkte sehr erlöst.

Erst als Baldassarri im Parc Ferme ankam, erfuhr er von einer Tracklimits-Strafe, die er in der letzten Runde kassierte. Baldassarri verlor den Sieg an Dominique Aegerter. Platz drei ging an Ducati-Pilot Nicolo Bulega. Patrick Hobelsberger (Yamaha) musste das Rennen auf Grund eines technischen Defekts aufgeben.

Im zweiten Rennen kam es erneut zu einem Duell zwischen Dominique Aegerter und Lorenzo Baldassarri. In der letzten Runde setzte sich Aegerter klar gegen Baldassarri durch und holte sich seinen siebten Sieg im achten Rennen. Platz drei ging erneut an Nicolo Bulega. Patrick Hobelsberger wurde als 22. außerhalb der Punkteränge gewertet.

Dominique Aegerter dominiert mit Ten Kate die Supersport-WM 2022 Foto: Ten Kate Racing

"Es ist unglaublich, sieben Rennen in Folge zu gewinnen. Das ist eine starke Leistung von mir, aber auch vom Team. Alles muss zusammenpassen", kommentiert Aegerter. "Wir befinden uns in einem guten Flow. Das Rennen heute war sehr hart. Wir attackierten in jeder Runde."

"Baldassarris Tempo war sehr gut, doch ich konnte mir anschauen, wo ich ihn überholen kann. In der letzten Runde zog ich es durch und gewann das Rennen. Es ist fantastisch, die Meisterschaft anzuführen. Heute Abend gibt es am Strand einen Cocktail", so der Schweizer.

Das nächste Renn-Wochenende der Supersport-WM findet Mitte Juli in Donington statt.

Mit Bildmaterial von Ten Kate Racing.