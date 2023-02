Supersport-WM Phillip Island: Bulega gewinnt Abbruchrennen, Schrötter auf P4

Audio-Player laden

Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega hat das zweite Rennen der Supersport-WM auf Phillip Island (Australien) gewonnen. Der Italiener führte das Rennen an, als die Rennleitung nach 13 Runden abbrechen musste, weil sich Wildtiere auf die Strecke verirrt hatten. Da zwei Drittel der Renndistanz absolviert waren, wurde das Rennen nicht neu gestartet.

Das Feld der Supersport-WM schrumpfte nach dem ersten Rennen am Samstag auf 20 Fahrer, denn Yari Montella (Ducati) und Adrian Huertas (Kawasaki) mussten nach der Kollision in Lauf eins verletzungsbedingt aussetzen. Montella brach sich das Schlüsselbein und verpasst auch das zweite Event in Indonesien.

Bei Huertas wurde zuerst eine Prellung der Lendenwirbel diagnostiziert, doch später stellte sich heraus, dass sich der Spanier eine Fraktur des fünften Lendenwirbels zuzog. Zudem brach sich Huertas mehrere Rippen. Aktuell ist unklar, wie lange Huertas ausfällt.

Zweiter Sieg im zweiten Rennen für Ducati

Nicolo Bulega führte das zweite Supersport-Rennen der neuen Saison vom Start weg an. Es formierte sich eine drei Fahrer starke Führungsgruppe. Stefano Manzi (Yamaha) führte zwischenzeitlich an, wurde schlussendlich aber als Zweiter gewertet. Kawasaki-Pilot Can Öncü komplettierte das Podium.

Marcel Schrötter (MV Agusta) beendete das zweite Rennen auf der vierten Position und hatte nach 13 Runden knapp zehn Sekunden Rückstand auf den Sieger. Der Deutsche fuhr nach einer durchwachsenen Vorsaison zwei solide Ergebnisse ein. Beim Regenrennen am Samstag wurde Schrötter auf P7 gewertet. Schrötter belegt in der Fahrerwertung Platz drei.

Marcel Schrötter ist nach dem ersten Wochenende WM-Dritter Foto: MV Agusta Reparto Corse

Glenn van Straalen (Yamaha), Jorge Navarro (Yamaha), Raffaele de Rosa (Ducati), Valentin Debise (Yamaha), Niki Tuuli (Triumph) und Oli Bayliss (Ducati) kamen auf den Positionen fünf bis zehn ins Ziel. Nur 16 Fahrer wurden gewertet.

Am kommenden Wochenende gastiert die Supersport-WM in Mandalika (Indonesien).

Mit Bildmaterial von Ducati.