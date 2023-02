Supersport-WM Phillip Island: Erster Ducati-Sieg, Marcel Schrötter auf P7

Audio-Player laden

Beim ersten Rennen der Supersport-WM auf Phillip Island (Australien) mussten sich die 22 Piloten auf ständig wechselnde Bedingungen einstellen. Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega meisterte das wechselhafte Wetter am besten und holte sich den ersten Sieg. Damit übernahm der Italiener auch die Führung in der Meisterschaft. Marcel Schrötter (MV Agusta) wurde als Siebter gewertet.

Das Samstags-Rennen wurde bei schwierigen Bedingungen gestartet. An einigen Stellen der Strecke war es nass. Die Reihenfolge wurde zu Rennbeginn kräftig durchgemischt. Marcel Schrötter ging von Startplatz sechs ins Rennen und verlor viele Positionen. Zwischenzeitlich lag der Deutsche außerhalb der Top 15.

Nach drei Runden kam es zu einem Zwischenfall, der zum Abbruch führte. In Kurve 7 waren Yari Montella (Ducati) und Adrian Huertas (Kawasaki) kollidiert. Die beiden Fahrer mussten ins Medical Center eingeliefert werden. Bei Montella wurde ein Schlüsselbeinbruch diagnostiziert. Huertas hatte sich im Bereich der Lendenwirbel verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs lag Schrötter auf der zwölften Position. Can Öncü (Kawasaki) stand beim Neustart auf der Pole und teilte sich die erste Startreihe mit Glenn van Straalen (Yamaha) und John McPhee (Kawasaki).

Das Wetter spielt verrückt: Komplettes Chaos beim Neustart

Beim ersten Neustartversuch wurde der Regen stärker. Die Fahrer hatten Slicks montiert und signalisierten der Rennleitung, dass ein Start unmöglich ist. Der Start wurde abgebrochen. In der Boxengasse herrschte Chaos. Nach weiteren Einführungsrunden sollte das Rennen schlussendlich um 15:15 Uhr noch einmal gestartet werden. Die Renndistanz wurde auf zehn Runden verkürzt.

Doch noch vor dem Start kam es zu dramatischen Szenen. Polesetter Can Öncü flog in der Einführungsrunde via Highsider ab. Landsmann Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) fuhr in das auf der Strecke liegende Motorrad und stürzte ebenfalls.

Supersport-Rookie John McPhee setzt sich stark in Szene

Beim Neustart setzten einige Fahrer auf Slicks, andere fuhren mit Intermediates oder Regenreifen. Die Fahrer mit Slicks wurden zu Rennbeginn durchgereicht. Nicolo Bulega kam als Führender aus der ersten Runde. John McPhee fuhr auf Position zwei vor Marcel Schrötter.

Bulega konnte sich seiner Ducati klar absetzen, McPhee fuhr auf Position zwei. Dahinter wurde hart um den finalen Platz auf dem Podium gekämpft. Schrötter wurde im Laufe des Rennens durchgereicht.

In der zweiten Rennhälfte nahm der Regen zu. Die Fahrer mit Trockenreifen waren absolut chancenlos. Nicolo Bulega gewann das Rennen und bescherte damit Ducati den ersten Sieg seit der Rückkehr in die Supersport-WM. Platz zwei ging an Nicholas Spinelli (Yamaha), der sich in der Schlussphase gegen John McPhee durchsetzte. Marcel Schrötter beendete das Rennen mit 20,8 Sekunden Rückstand auf Position sieben.

Das zweite Rennen der Supersport-WM auf Phillip Island wird am Sonntag um 4:30 Uhr (MEZ) gestartet.

