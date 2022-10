Supersport-WM Portimao: Erster Sieg für Triumph, Aegerter baut Vorsprung aus

Audio-Player laden

Supersport-Weltmeister Dominique Aegerter (Yamaha) hat beim Renn-Wochenende in Portimao einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht.

Mit seinem 13. Saisonsieg baute Aegerter seine WM-Führung weiter aus. In Portimao wurde am Samstag Geschichte geschrieben, denn die Siegesserie von Yamaha ging zu Ende.

Am Samstag setzte sich Stefano Manzi mit seiner Triumph durch und holte den ersten Sieg mit der neuen Street Triple 765. Lorenzo Baldassarri wurde Zweiter, Federico Caricasulo komplettierte das Podium. Somit waren mit Triumph, Yamaha und Ducati drei Hersteller auf dem Podest vertreten.

Stefano Manzi gewann mit seiner Triumph das Rennen am Samstag Foto: Motorsport Images

Die Siegesserie von Yamaha ging zu Ende. Manzi holte den ersten Sieg mit einem "New Generation Bike". Dominique Aegerter beendete das auf zwölf Runden verkürzte Samstags-Rennen auf der vierten Position. In der Meisterschaft verlor der Titelverteidiger sieben Punkte auf WM-Rivale Lorenzo Baldassarri.

Lorenzo Baldassarri verliert am Sonntag wichtige Punkte

Im Sonntags-Rennen wurde in einer großen Gruppe hart um den Sieg gekämpft. Vier Runden vor Rennende kam es in Kurve 1 zu einer Kollision zwischen Lorenzo Baldassarri und MV-Agusta-Pilot Niki Tuuli. Dabei stürzte Tuuli und musste ins Medical Center eingeliefert werden, denn Samstags-Sieger Stefano Manzi konnte nicht ausweichen und fuhr in Tuuli.

Dominique Aegerter führt die Meisterschaft mit 45 Punkten Vorsprung an Foto: Motorsport Images

Baldassarri, der den Sturz verursacht hatte, musste eine Long-Lap-Penalty absolvieren und beendete das Rennen nur auf Position sieben. An der Spitze duellierten sich Federico Caricasulo und Dominique Aegerter um den Sieg. Aegerter setzte sich in der letzten Runde durch. Caricasulo verlor zwei Positionen und wurde hinter Raffael de Rosa (Ducati) und Can Öncü (Kawasaki) nur Vierter.

Großer Schritt in Richtung Titelverteidigung

Mit dem Sieg vergrößerte Aegerter seinen Vorsprung in der Meisterschaft auf 45 Punkte. "Das war ein schwieriges Rennen über 17 Runden. Es hat sicher allen Zuschauern Spaß bereitet. Körperlich war es aber richtig anstrengend", berichtet Aegerter.

"Es ist ein wichtiger Sieg, mein 13. Sieg in der Saison. Ich konnte den Vorsprung in der Meisterschaft ausbauen. Das war das größte Ziel für dieses Wochenende", berichtet Aegerter, der den Siegesrekord von Andrea Locatelli (12 Siege) aus der Saison 2020 brechen konnte.

Patrick Hobelsberger konnte in Portimao keine Punkte einfahren Foto: Motorsport Images

Patrick Hobelsberger (Yamaha) erlebte in Portimao ein weiteres schwieriges Wochenende. Der Deutsche beendete das erste Rennen nach einem Ausritt in Kurve 1 auf der 26. und letzten Position. Und auch in Lauf zwei ging der IDM-Champion von 2021 leer aus. Mit 29,1 Sekunden wurde Hobelsberger als 18. gewertet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.