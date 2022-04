Supersport-WM Superpole Aragon: Yamaha auf Pole, Hobelsberger auf P19

Audio-Player laden

Ex-Moto2-Pilot Lorenzo Baldassarri hat sich die erste Pole der neuen Supersport-WM-Saison gesichert. Der Yamaha-Pilot setzte sich am Samstagvormittag klar gegen seine Rivalen durch. Obwohl Baldassarri beim finalen Versuch in Kurve 9 zu Sturz kam, landete er schlussendlich mit 0,344 Sekunden Vorsprung auf Weltmeister und Yamaha-Markenkollege Dominique Aegerter auf Position eins.

Mit Baldassarri und Aegerter lagen zwei Yamahas an die Spitze. Keine der neuen Supersport-Maschinen mit mehr Hubraum schaffte den Sprung in die erste Reihe. Komplettiert wird Startreihe eins von Moto3-Laufsieger Can Öncü (Kawasaki).

Nicolo Bulega war als Vierter bester Ducati-Pilot. Der Italiener hatte 0,530 Sekunden Rückstand auf die Pole-Zeit von Landsmann Baldassarri. Markenkollege Oliver Bayliss beendete die Superpole nur auf Position 26 und hatte über drei Sekunden Rückstand.

Auch Patrick Hobelsberger (Yamaha) blieb in der Superpole hinter den Erwartungen. Der Deutsche hatte bei seiner schnellsten Runde 2,123 Sekunden Rückstand und qualifizierte sich für Startplatz 19. Hobelsberger pilotiert für das ehemalige Weltmeister-Team Kallio eine Yamaha R6 und strebt in diesem Jahr einen Platz in den Top 10 an.

MV Agusta schaffte in der Superpole den Sprung in die Top 10. Mit der neuen F3 800 fuhr Niki Tuuli die zehntschnellste Zeit und hatte 1,256 Sekunden Rückstand. Die beiden Triumph Street Triple belegten die Positionen 12 und 13. Hannes Soomer war minimal schneller als Teamkollege Stefano Manzi.

Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega geht aus Reihe zwei ins Rennen Foto: Ducati

Ducati-Pilot Maximilian Kofler beendete die Superpole auf Position 23. Markenkollege Federico Fuligni sorgte fünf Minuten vor dem Ende der Session für eine Unterbrechung. Die Ducati Panigale V2 des Italieners lag zwischen den Kurven 8 und 9 auf der Strecke.

Das erste Rennen der Supersport-WM-Saison 2022 wird am Samstag um 15:15 Uhr gestartet (zur TV-Übersicht).

Mit Bildmaterial von Evan Bros.