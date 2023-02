Supersport-WM-Test Phillip Island (Dienstag): Schrötter erneut nur auf P14

Audio-Player laden

Der finale Vorsaison-Testtag vor dem Start der Supersport-WM 2023 verlief aus Sicht von Marcel Schrötter durchwachsen. In der kombinierten Wertung landete der Deutsche wie am Vortag nur auf der 14. Position. Der Rückstand wurde geringer, doch die Gegner steigerten sich ebenfalls und somit konnte Schrötter in der Wertung keinen Sprung nach oben machen.

Hinsichtlich der Rundenzeiten konnte sich Schrötter von Session zu Session verbessern. Beim Auftakt am Montag begann der langjährige Grand-Prix-Pilot mit einer 1:36.253er-Runde am Vormittag. Am Nachmittag steigerte sich Schrötter auf 1:35.891 Minuten.

Beim Auftakt am Dienstag fand Schrötter fast eine Sekunde und kam auf 1:34.980 Minuten. In der finalen Session verbesserte sich Schrötter dann auf 1:34.576 Minuten. Doch die Gegner konnten sich ebenfalls steigern. Im Vergleich zum Vortag verkleinerte sich der Rückstand aber immerhin von 2,364 Sekunden auf 1,795 Sekunden.

Schrötters MV-Agusta-Team fehlte bei den wichtigen Vorsaisontests in Europa. Den Testrückstand im Vergleich zu den Topteams wie Aruba-Ducati, Ten-Kate-Yamaha oder Puccetti-Kawasaki muss Schrötter zusammen mit MV-Teamkollege Bahattin Sofuoglu auf Phillip Island aufholen. Insgesamt 113 Runden spulte Schrötter an den beiden Testtagen ab.

Die Bestzeit am finalen Testtag ging erneut an Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega. Der Italiener umrundete den Grand-Prix-Kurs auf Phillip Island in 1:32.781 Minuten und war damit knapp eine halbe Sekunde schneller als Landsmann Stefano Manzi (Yamaha). Kawasaki-Pilot Can Öncü komplettierte die Top 3.

Nicolo Bulega holte in der Vorsaison viele Test-Bestzeiten Foto: WorldSBK.com

Mit fünf Bikes in den Top 10 war Ducati der stärkste Hersteller beim finalen Vorsaisontest. Yamaha und Kawasaki hatten jeweils zwei Fahrer in den Top 10. Niki Tuuli brachte Triumph unter die besten zehn Fahrer. MV Agusta verpasste den Sprung in die Top 10. Honda bildete mit den beiden MIE-Piloten das Schlusslicht.

Die WSSP-Saison 2023 startet am Freitag in die neue Saison. Das erste Freie Training wird um 0:30 Uhr (MEZ) gestartet. Das erste Rennen startet am Samstag um 4:30 Uhr (MEZ).

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.