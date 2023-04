WSSP300 Assen (Lauf 1): Geiger auf P4, Lehmann im Medical Center

Das erste Rennen der neuen Supersport-300-WM-Saison in Assen (Niederlande) hielt für die deutschen Starter positive und negative Momente bereit. Lennox Lehmann schied durch einen Sturz aus, Teamkollege Dirk Geiger wurde Vierter.

In der Superpole zeigte Lehmann mit seiner Freudenberg-KTM sein bisher bestes Qualifying und führte die Wertung lange Zeit an. Schlussendlich sprang Startplatz zwei für den jungen Sachsen heraus. Teamkollege Dirk Geiger ging von Startplatz sieben ins Rennen.

Nach einem guten Start führte Lehmann das Feld durch die erste Kurve. In der Spitzengruppe gab es beinahe in jeder Kurve Positionswechsel. Nach zwei Runden schied Lehmann durch einen Sturz in Kurve 8 aus.

Der Dresdner flog via Highsider von seiner KTM und musste daraufhin ins Medical Center eingeliefert werden. Die Ärzte gaben nach dem Rennen Entwarnung. Lehmann wurde als fit eingestuft.

Teamkollege Geiger kämpfte bis zum Schluss in der Spitzengruppe um den Sieg. In der Schikane wurde Geiger neben die Strecke gedrückt, konnte aber immerhin Platz vier retten. Der Sieg ging an Petr Svoboda (Kawasaki).

Mit Bildmaterial von Sebastian Lack.