ADAC TCR Germany Hockenheim: Ladniak siegt - Bäckman Vizemeisterin

Doppelpack für Szymon Ladniak (Engstler), Vizemeisterschaft für Jessica Bäckman (Comtoyou): Beide Teilnehmenden hatten beim Saisonfinale auf dem Hockenheimring einen Grund zum Jubeln. Während Ladniak, der sich bereits im Samstagsrennen zum Junior-Champion krönte, seinen dritten Saisonsieg feierte, beendete Bäckman ihre starke Premierensaison in der ADAC TCR Germany mit der Vizemeisterschaft.

Am Ende trennten Ladniak und Bäckman gerade einmal zwei Punkte. Der zweite Platz der Schwedin genügte aber letztlich zum Vizetitel.

"Ich hatte eine sehr gute Saison, wurde aber immer wieder durch technische Probleme ausgebremst", sagt Bäckman. "Das heutige Rennen war eines der härtesten in meinem Leben. Es ist nicht einfach, wenn Martin einem die ganze Zeit im Rücken hängt. Ich bin sehr glücklich, dass ich die Saison auf Platz zwei beendet habe. Es wäre sehr enttäuschend gewesen, eine Saison, in der ich lange Zeit um den Titel gekämpft habe, auf P3 zu beenden."

Champion Andresen in allen 14 Saisonrennen auf dem Podium

Mit 313 Punkten schloss Bäckman, die in ihrer ersten Saison in der ADAC TCR Germany vier Siege einfahren konnte, das Jahr ab. Das genügt zu Platz zwei hinter dem TCR-Meister Martin Andersen (Engstler), der das Rennen auf dem dritten Platz beendete und sich somit einen Rekord sicherte. Zum ersten Mal in der siebenjährigen ADAC TCR Germany-Geschichte gelang es einem Fahrer alle 14 Saisonrennen auf dem Podium zu beenden.

Das Sonntagspodium der ADAC TCR Germany auf dem Hockenheimring Foto: ADAC Motorsport

Das letzte Saisonrennen bot von der ersten Sekunde an jede Menge Action und Spannung. Ladniak gewann den Start und konnte sich sofort absetzen. Dahinter schnappte sich Bäckman Andersen und ging auf die Verfolgungsjagd. Zum Ende des Rennens wurde es zwischen den Top-Drei nochmal sehr eng.

"Perfektes Wochenende" für Ladniak

Am Ende fuhr der Engstler-Junior mit 0,926 Sekunden Vorsprung über die Ziellinie und feierte damit seinen dritten Saisonsieg. Martin Andersen war über die gesamte Renndistanz sehr nah an Bäckman dran, schaffte es aber nicht diese zu überholen. Andersen fuhr eine halbe Sekunde hinter der Schwedin ins Ziel.

Szymon Ladniak im Honda und seine Verfolgerin Jessica Bäckman im Audi Foto: ADAC Motorsport

Auch hinter den ersten drei ging es auf der Strecke richtig zur Sache. Den vierten Platz erreichte Vincent Radermecker (Maurer), der zeitgleich der schnellste Trophy-Fahrer des Rennens war. Der Belgier hatte über die gesamte Renndistanz viele enge Zweikämpfe. Zunächst überholte Radermecker Rene Kircher (ROJA), der am Ende sechster wurde. Danach schnappte sich der Belgier auch noch Karklys. Radermecker wurde Vierter, Karklys wurde Fünfter.

Auf den Plätzen sieben und acht beendeten beendeten Junior-Gaststarter Tim Rölleke (ROJA) im Hyundai Veloster und Patrick Sing (RaceSing) im Hyundai i30 das Rennen. Trophy-Meister Roland Hertner (Engstler) und Michael Maurer (Maurer) machten die Top 10 perfekt.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.