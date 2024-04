Comeback gescheitert: TCR Germany kommt 2024 nicht zurück

Die Wiederbelebung der TCR Germany ist zumindest für 2024 gescheitert. Wie die Organisatoren mitteilten, wird die Tourenwagen-Serie in diesem Jahr nicht ausgetragen. "Wir verfolgen weiterhin konsequent das Ziel, die beliebte Rennserie TCR Germany als Meisterschaft wieder zurück auf die Rennstrecke zu bringen. Das ist und für 2024 noch nicht gelungen", heißt es in einem Statement der TCR Germany GmbH.

"Schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Teams und Fahrer resultierten schlussendlich in einem zu kleinen Teilnehmerfeld. Der Neustart der Serie wurde daher auf 2025 verschoben", heißt es in der Mitteilung weiter.

Initiatoren des geplanten Comebacks der TCR Germany als eigenständige Rennserie sind Franz Engstler, der bereits in der Vergangenheit unter dem Dach des ADAC als Promoter der TCR Germany tätig war, und das Unternehmen BG Sportpromotion.

"Wir wollen mit der TCR Germany ein Stück weit zurück an die Basis, das heißt für uns konkret: bezahlbarer Motorsport für alle Fahrer und Teams sowie spannendes und ehrliches Racing mit großer Markenvielfalt und größtmöglicher Fan-Nähe", hatte Engstler im Dezember gesagt, als die Pläne für das Comeback der Serie vorgestellt wurden.

Damals wurde auch ein Rennkalender mit sechs Stationen in Deutschland, Österreich und der Slowakei präsentiert. Die Rennen in Deutschland sollten im Rahmen des ADAC Racing Weekends stattfinden, in Österreich und der Slowakei wollte die TCR Germany gemeinsam mit der TCR Eastern Europe fahren. Der Saisonauftakt war vom 17. bis 19. Mai auf dem Red-Bull-Ring geplant, am 15. April hätte ein Testtag auf dem Salzburgring stattfinden sollen.

Die TCR Germany wurde 2016 zum ersten Mal ausgetragen. Nach einem anfänglichen Boom - in der zweiten Saison nahmen mehr als 30 Fahrzeuge an der Serie teil - gingen die Teilnehmerzahlen in den Folgejahren kontinuierlich zurück. Aufgrund des geringen Interesses hatte der ADAC die geplante Saison 2023 schließlich abgesagt und die TCR Germany als Klasse in die Rennen der Spezial-Tourenwagen-Trophy (STT) integriert.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.