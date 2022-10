Martin Andersen gewinnt vorzeitig den Fahrertitel in der ADAC TCR Germany Mit dem sechsten Sieg in Folge sichert sich Martin Andersen vorzeitig den Titel in der ADAC TCR Germany - Engstler gewinnt vorzeitig die Teammeisterschaft

Das Meisterstück ist vollbracht: Martin Andersen (Engstler) hat sich auf dem Sachsenring mit seinem sechsten Rennsieg in Serie im Honda Civic TCR vorzeitig zum Fahrermeister der ADAC TCR Germany gekrönt. Mit nun 91 Punkten Vorsprung kann der Däne bei der letzten Station auf dem Hockenheimring nicht mehr von seiner Verfolgerin Jessica Bäckman (Comtoyou), die im Audi RS 3 LMS Zweite wurde, eingeholt werden. Zudem sicherte sich die Honda-Mannschaft Engstler zum dritten Mal nach 2019 und 2021 die Teammeisterschaft in der Tourenwagenserie des ADAC. "Die letzten drei Runden waren sehr hart, da mir sehr viel durch den Kopf gegangen ist. Ich bin gerade sehr emotional. Es war eine lange Saison und ein toller Kampf mit Jessica. Ich bin unglaublich glücklich. Das Team hat einen super guten Job gemacht", jubelt Andersen, der beim Saisonfinale auf dem Hockenheimring (21. bis 23. Oktober) als amtierender Meister antreten wird. Andersen in allen Sessions der Schnellste Seinen Meistertitel holte der 28-jährige mit einem besonderen Kunststück. In allen sechs Sessions des Wochenendes war Andersen der schnellste Fahrer, zudem stehen in beiden Rennen ein Start-Ziel-Sieg für den Dänen zu Buche. "Ich hatte ein deutlich besseres Rennen als gestern. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Ergebnis", beschreibt Bäckman ihr Rennen. "Martin fährt eine sehr konstante Saison und war in der zweiten Saisonhälfte etwas besser als ich. Er hat sich den Meistertitel sehr verdient", gratuliert die Zweite der Fahrerwertung ihrem Konkurrenten zur Meisterschaft. Auf dem dritten Platz fuhr Jonas Karklys (NordPass) in seinem Hyundai i30 ins Ziel. Der Litauer kam etwa drei Sekunden hinter Bäckmans Audi RS3 ins Ziel. Für Karklys ist es die fünfte Podestplatzierung der laufenden Saison. Hinter ihm bestätigte Niels Langeveld (Maurer) im Holden Astra TCR sein starkes Wochenende. Nach dem zweiten Platz im gestrigen Rennen, kam der Niederländer heute als Vierter ins Ziel. Spannendes Duell um Rang drei Vom Start weg machte Andersen seine Ambitionen deutlich, den Titel gewinnen zu wollen. Dennoch blieb es innerhalb der ersten fünf Piloten und Pilotinnen über die gesamte Renndistanz sehr eng. Kurz vor Rennende musste Karklys noch einmal gegen Langeveld verteidigen, aber der Litauer gewann das Duell und sicherte seinen Podestplatz. Hinter den beiden folgten drei Junioren. Der Däne Andersen feierte auf dem Sachsenring einen Start-Ziel-Sieg Foto: ADAC Motorsport Rene Kircher verpatzte den Start in seinem Hyundai i30 und fiel von Platz zwei auf den fünften Rang zurück. Auf diesem sollte der ROJA-Fahrer das Rennen auch beenden. Sein ärgster Konkurrent in der Junior-Wertung, Szymon Ladniak (Engstler) im Honda Civic, beendet das Rennen auf dem siebten Platz. In der Junior-Wertung hat Ladniak dadurch 18 Punkte Vorsprung auf Kircher. Eine Entscheidung wird es auf dem Hockenheimring geben. Zwischen Kircher und Ladniak kam Max Gruhn (Gruhn Stahlbau) im Audi RS3 als Sechster und zweitbester Junior ins Ziel. Engstler macht den dritten Team-Titel klar Durch die Ergebnisse von Andersen und Ladniak sichert sich das Team Engstler an diesem Wochenende neben dem Fahrer- und dem Trophy-Titel zudem die Teammeisterschaft und macht somit den Titelhattrick am Sachsenring perfekt. "Der Titel ist sehr wichtig. Die Atmosphäre im Team ist super und auch Szymon und Roland haben einen super Job gemacht", freut sich Andersen über die Teammeisterschaft. Martin Andersen schreit seine Freude über den Titelgewinn heraus Foto: ADAC Motorsport Als achter fuhr Patrick Sing (RaceSing) im Hyundai i30 über die Ziellinie, der sich die zweite Top 10 Platzierung des Wochenendes sicherte. Neunter wurde Trophy-Gaststarter Kai Jordan (ROJA) im Hyundai, der zeitgleich bester Trophy-Pilot des Sonntagsrennen war. Hinter ihm steuerte ROJA-Teamchef Robin Jahr seinen Hyundai Veloster ins Ziel und komplettierte die besten zehn. Für die Fahrer und Fahrerrinnen der ADAC TCR Germany geht es vom 21. bis zum 23. Oktober zum Saisonfinale auf dem Hockenheimring. An diesem Wochenende wird es sowohl in der Junior-Wertung, als auch im Kampf um die Vizemeisterschaft nochmal spannend.