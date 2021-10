TCR Germany Hockenheim 2021: Engstler siegt und baut Vorsprung aus

Luca Engstler hat mit seinem sechsten Saisonsieg den nächsten großen Schritt zum Titelgewinn in der TCR Germany 2021 gemacht. Der Hyundai-Pilot gewann am Samstag auf dem Hockenheimring und baute seinen Vorsprung auf Verfolger Dominik Fugel auf 86 Punkte aus. Der Honda-Pilot aus Chemnitz wurde am Samstag Vierter. Engstler könnte bereits im zweiten Rennen am Sonntag die Meisterschaft entscheiden.

"Es war ein sehr wichtiger Sieg, aber wir sind längst noch nicht so weit, dass wir uns zurücklehnen oder auch nur minimal nachlassen können", sagt Engstler, der einen souveränen Start-Ziel-Sieg einfuhr und an diesem Wochenende bislang in jeder Session das Tempo vorgab. "Das werde ich auch meinem Team sagen. Wir sind noch lange nicht durch, aber wenn alles gut läuft, haben wir vielleicht morgen einen Grund, gemeinsam zu feiern."

Platz zwei ging an Jonas Karklys im Hyundai, Dritter wurde Engstlers Marken- und Teamkollege Martin Andersen. Hyundai-Pilot Robin Jahr fuhr als Fünfter hinter Dominik Fugel ins Ziel.

Dominik Fugels Titelchancen schwinden

Engstler erwischte bei guten äußeren Bedingungen mit Sonnenschein einen idealen Start und verteidigte seine Führungsposition vor Jonas Karklys und Andersen erfolgreich. Während sich dieses Hyundai-Trio kontinuierlich von den Verfolgern absetzte, ging es dahinter eng zu.

Dominik Fugel, der ein starkes Saisonfinish benötigt, um Engstler doch noch abzufangen, lieferte sich in der Verfolgergruppe einige starke Duelle und verbesserte sich auf den vierten Platz. Diesen verteidigte er bis zum Schluss erfolgreich, mit dem Tempo ganz vorne an der Spitze konnten Fugel und Co. Jedoch nicht ganz mithalten. Letztlich trennten Fugel 16,022 Sekunden von Engstler.

Ruben Fernandez Gil beendete das Rennen auf Platz sechs, der Gaststarter aus Spanien, der im Cupra Leon Competición TCR unterwegs ist, war damit zugleich der beste Starter der Trophy-Wertung. Eric Scalvini musste sich in seinem Cupra mit Platz sieben zufriedengeben, das war unter dem Strich zu wenig, um im Meisterschaftsrennen nochmals einzugreifen.

Meisterschafts-Entscheidung kann am Sonntag fallen

Rang acht ging an Marcel Fugel im Honda Civic TCR, Neunter und somit bester Starter der Junior-Challenge wurde Albert Legutko in seinem weiteren Honda. Sergio Lopez Bolotin komplettierte in seinem Cupra die Top 10.

In der Schlussphase kam es zu einem Kontakt zwischen Philipp Regensperger im Opel Astra TCR und dem VW Golf GTI TCR von Rene Kircher. Regensperger schied in der Folge aus, Kircher konnte das Rennen zwar fortsetzen, das Tempo der Konkurrenz mit seinem beschädigten Golf aber nicht mehr mitgehen.

Engstler bekam davon an der Spitze nur wenig mit, souverän verwaltete er seinen Vorsprung vor Karklys, für den dieser zweite Platz das beste Ergebnis in der TCR Germany war. Andersen, Vizemeister der dänischen TCR, rundete mit seinem dritten Rang das erneut starke Ergebnis für das Hyundai Team Engstler ab.

Am Sonntag könnte somit die Entscheidung in der Meisterschaft fallen. Um 9:00 Uhr beginnt das Qualifying, der Polesetter bekommt dabei bereits zehn Punkte. Das Rennen beginnt um 13:20 Uhr.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.