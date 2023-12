TCR Germany kehrt 2024 als eigenständige Rennserie zurück

Neustart für die TCR Germany: Nachdem die Tourenwagen-Meisterschaft in diesem Jahr in die Rennen der Spezial-Tourenwagen-Trophy (STT) eingebettet war, wird sie 2024 wieder als eigenständige Rennserie ausgeschrieben.

Franz Engstler, der bereits in der Vergangenheit unter dem Dach des ADAC als Promoter der TCR Germany tätig war, hat gemeinsam mit dem Unternehmen BG Sportpromotion einen Rennkalender mit sechs Veranstaltungen auf Rennstrecken in Deutschland, Österreich und der Slowakei auf die Beine gestellt.

"Wir wollen mit der TCR Germany ein Stück weit zurück an die Basis, das heißt für uns konkret: bezahlbarer Motorsport für alle Fahrer und Teams sowie spannendes und ehrliches Racing mit großer Markenvielfalt und größtmöglicher Fan-Nähe", sagt Engslter.

Eröffnet wird die Saison 2024 mit einem Testtag am Salzburgring (15. April). Das erste Rennwochenende findet dann vom 17. bis 19. Mai auf dem Red-Bull-Ring statt. Außerdem stehen der Slovakiaring, Hockenheim, der Salzburgring und zweimal der Nürburgring auf dem Programm.

Auch ältere TCR-Fahrzeuge dürfen teilnehmen

Die Rennen in Deutschland sind in das ADAC Racing Weekend eingebettet, in Österreich und der Slowakei fährt die TCR Germany gemeinsam mit der TCR Eastern Europe. Pro Rennwochenende werden zwei Läufe ausgetragen.

"Wir freuen uns sehr, dass die TCR Germany an den Rennwochenenden auf dem Red Bull Ring, dem Slovakiaring und dem Salzburgring im Feld der TCR Eastern Europe startet. Die Fans vor Ort und am Livestream können sich auf geballte TCR-Power freuen", so Engstler und Josef Krenek, Organisator der TCR Eastern Europe, in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Geschichte der TCR Germany: Schneller Boom und jäher Absturz

Um ein möglichst großes und buntes Starterfeld anzulocken, werden auch ältere TCR-Boliden der ersten Generation wie Alfa Romeo Giulietta RF TCR, Audi RS3 LMS, Honda Civic FK2 TCR, Seat Leon Cup Racer oder VW Golf GTI TCR zugelassen.

Neben der Gesamtwertung für Fahrer und Teams gibt es bei der TCR Germany 2024 eigene Wertungen für Damen, Junioren, Herren und DSG-Fahrzeuge. In der sogenannten Trophy-Wertung fahren zwei Fahrer pro Fahrzeug um den Gesamtsieg.

Die TCR Germany wurde 2016 zum ersten Mal ausgetragen. Nach einem anfänglichen Boom - in der zweiten Saison nahmen mehr als 30 Fahrzeuge an der Serie teil - gingen die Teilnehmerzahlen in den Folgejahren kontinuierlich zurück. Aufgrund des geringen Interesses hatte der ADAC die geplante Saison 2023 schließlich abgesagt und die TCR Germany als Klasse in die Rennen der STT integriert.

Terminkalender TCR Germany 2024

15.04.: Testtag Salzburgring

17.-19.05.: Red-Bull-Ring

07.-09.06.: Slovakiaring

28.-30.06.: Nürburgring

09.-11.08.: Hockenheim

20.-22.09.: Salzburgring

11.-13.10.: Nürburgring

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.