TCR Germany Spielberg 2021: Start-Ziel-Sieg für Cupra-Pilot Eric Scalvini

Eric Scalvini siegte am Samstag souverän im ersten Rennen der TCR Germany auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg. Der 26-jährige Italiener setzte sich im Cupra Leon Competicion TCR bei guten äußeren Bedingungen von der Poleposition mit über zwei Sekunden Vorsprung gegen Hyundai-Pilot Luca Engstler durch und feierte seinen Premierensieg in der Serie. Die Brüder Dominik und Marcel Fugel vom Team Honda ADAC Sachsen erreichten die Plätze drei und vier.

"Es war ein unglaubliches, ein fantastisches, einfach ein perfektes Rennen. Ich bin sehr glücklich und freue mich für das gesamte Team, bei dem ich mich ganz besonders bedanken möchte. Wir sind alle sehr zufrieden mit dem Auto, mit dem ich konstant ein hohes Renntempo halten kann. Das war heute für mich der Schlüssel zum Erfolg", so Eric Scalvini im Anschluss der Siegerehrung.

Nach einem guten Start von der Poleposition konnte der Italiener im Verlauf des Rennens seinen Vorsprung stetig ausbauen. Der Neuzugang im Team Wimmer präsentierte sich in der Steiermark bislang in absoluter Topform.

Luca Engstler zufrieden mit Rang zwei

Bereits im ersten freien Training manövrierte der 26-Jährige seinen Cupra Leon Competicion TCR am schnellsten über die Strecke, Samstagmorgen folgte im Qualifying die Poleposition und in seinem dritten Rennen in der Serie nun der verdiente erste Triumph im Rennen. Der Italiener sorgte damit auch für den ersten Sieg der im vergangenen eingeführten zweiten Generation des TCR-Cupra in der TCR Germany.

WTCR-Fahrer Luca Engstler hatte in diesem Rennen keine Chance an Scalvini vorbeizuziehen und landete am Ende auf Rang zwei. Der Sieger der beiden ersten Rennen der Saison in Oschersleben bleibt dennoch Führender in der Gesamtwertung. "Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, das uns wieder wichtige Punkte für die Meisterschaft bringt. Eric ist ein super Rennen gefahren, Platz zwei ist gut für uns", sagt Engstler.

Dominik Fugel startete von Rang fünf, machte während des Rennens zwei Plätze gut und fuhr in seinem Honda Civic TCR vor seinem jüngeren Bruder Marcel als Dritter über die Ziellinie. "Der dritte Platz ist das bestmögliche Ergebnis für uns, Scalvini und Engstler waren einfach zu stark heute. Klar sind wir hier zum Gewinnen, aber gegen die beiden hatten wir heute einfach keine Chance", so Dominik Fugel.

Kircher schnellster Junior-Fahrer

Der Däne Martin Andersen vom Team Engstler erreichte Rang fünf, gefolgt von Neueinstieger Robin Jahr. Junior-Fahrer Rene Kircher erreichte in seinem VW Golf GTI TCR einen starken siebten Rang, was ihm zum schnellsten Fahrer in der Junior-Challenge macht. Die Plätze acht bis zehn gingen an die beiden Hyundai Jonas Karklys und Patrik Sing sowie Junior Philipp Regensperger im Opel Astra TCR.

Rennsieger in der Trophy-Wertung für Gentlemen-Fahrer wurde der Österreicher Günter Benninger im Cupra Leon Competicion. Der Routinier kam als Zwölfter ins Ziel.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.