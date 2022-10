Team Engstler: Die Meistermannschaft der ADAC TCR Germany 2022 im Porträt

Audio-Player laden

Zum dritten Mal nach 2019 und 2021 hat sich das Team Engstler den Titel in der Teamwertung der ADAC TCR Germany gesichert. Bereits nach dem vorletzten Rennwochenende der Saison 2022 auf dem Sachsenring liegt das Team um den frischgekürten Fahrermeister Martin Andersen uneinholbar in Führung.

Und damit nicht genug: In der Trophy-Wertung ist Engstler-Pilot Roland Hertner zum zweiten Mal in Folge Champion. Die Juniorenwertung will Szymon Ladniak, der ebenfalls für das Engstler-Team fährt, beim Saisonfinale auf dem Hockenheimring (21. bis 23. Oktober) für sich entscheiden.

Als das Team Engstler in der Premierensaison 2016 in die ADAC TCR Germany eingestiegen ist, hatte sich wohl kaum jemand beim Allgäuer Traditionsrennstall ausgemalt, welche Erfolgsstory folgen würde. Heute, sieben Saisons später, ist das Engstler-Team das erfolgreichste Team der Historie der Tourenwagenserie des ADAC.

Das Engstler-Team hat in den ersten sieben Saisons der ADAC TCR Germany drei Teamtitel, vier Fahrertitel, drei Juniorentitel und zwei Trophy-Titel gefeiert. Zudem hat der Rennstall mit nun 31 Siegen die meisten Siege aller TCR-Germany-Teams seit 2016 eingefahren.

Teamgründer Franz Engstler Foto: ADAC Motorsport

Franz Engstler, der seit Jahrzehnten im Motorsport aktiv ist, hatte das Team im Jahr 1996 gegründet. Die in Wiggensbach im Allgäu beheimatete Mannschaft ist weltweit im Tourenwagensport eine etablierte Größe. Zu Beginn der Saison 2022 erlebte das Engstler-Team eine große Veränderung. Nach jahrelanger Partnerschaft mit Hyundai wechselte man zu Honda und setzt seither drei Honda Civic in der ADAC TCR Germany ein.

Der Umstieg stellte das Engstler-Team vor eine große Aufgabe, die aber bravourös gelungen ist, wie Teammanager Kurt Treml erklärt: "Der Umstieg von Hyundai auf Honda war nicht leicht und eine riesige Herausforderung für uns. Wie unsere Crew das gemeistert hat, ist bemerkenswert. Das geht von den Ingenieuren über die Mechaniker bis hin zu den Fahrern."

Mit dem Honda Civic des Engstler-Teams gelang Martin Andersen der Fahrertitel Foto: ADAC Motorsport

Mit Martin Andersen, Szymon Ladniak und Roland Hertner hatte das Engstler-Team über die gesamte Saison 2022 ein starkes Fahrertrio, das in den jeweiligen Wertungen konstant vorne mitfuhr. Neben dem dritten Gewinn des Teamtitels und dem zweiten Trophy-Titel stellt Engstler nun zum vierten Mal den Fahrermeister. Vor Martin Andersen räumten Luca Engstler, Antti Buri und Max Hesse - der bis heute jüngste Champion der ADAC TCR Germany - den Titel ab.

Der große Erfolg macht Treml überglücklich: "Das gesamte Jahr war fantastisch. Unsere drei Fahrer haben die Saison perfekt umgesetzt und sich super entwickelt. Ich bin richtig stolz auf die gesamte Mannschaft", sagt der Engstler-Teammanager.

Auch Fahrermeister Andersen unterstreicht die Wichtigkeit des Teamtitels: "Das Team hat über die gesamte Saison einen hervorragenden Job gemacht und mir immer ein schnelles Auto bereitgestellt. Der Teamtitel ist sehr wichtig für uns. Die Atmosphäre im Team war super und die Zusammenarbeit mit Szymon und Roland hat viel Spaß gemacht. Wir konnten viel voneinander lernen und haben uns stark entwickelt."

Martin Andersen Foto: ADAC Motorsport

Vorbei ist die Saison 2022 für das Engstler-Team aber noch nicht. Am Finalwochenende auf dem Hockenheimring hat Ladniak noch die Chance, den Juniorentitel perfekt zu machen und somit auch den vierten möglichen Titel 2022 für das Team abzuräumen.

Bereits im vergangenen Jahr vollbrachte das Engstler-Team das Kunststück, alle vier Titel der ADAC TCR Germany zu gewinnen. In diesem Jahr ist das Team nicht mehr weit davon entfernt, diese beeindruckende Leistung zu wiederholen.

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.