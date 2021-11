Vorschau TCR Germany Nürburgring: Kampf um Vizemeisterschaft völlig offen

Die TCR Germany bestreitet an diesem Wochenende (5. bis 7. November) auf dem Nürburgring ihr Saisonfinale 2021. Nachdem sich Luca Engstler bereits beim vergangenen Event auf dem Hockenheimring den Meistertitel gesichert hat, steht nun die Vizemeisterschaft im Mittelpunkt. Dominik Fugel, Eric Scalvini und Engstlers Teamkollege Martin Andersen kämpfen um Platz zwei.

Beste Chancen auf den Vizetitel hat Honda-Pilot Dominik Fugel, der aktuell 254 Punkte auf dem Konto hat. Ihm folgen Scalvini (Cupra/247 Punkte) und Martin Andersen (Hyundai/232 Punkte). In Abwesenheit von Luca Engstler, der an diesem Wochenende für Hyundai in der WTCR starten wird, zählen diese drei Piloten zu den Top-Favoriten auf die Rennsiege.

"Luca hat sich verdient die Meisterschaft gesichert, wir wollen nun einen guten Abschluss dieser Saison", sagt Dominik Fugel. Scalvini, der wie Andersen seine erste Saison in der TCR Germany absolviert, hofft derweil auf den nächsten Erfolg.

"Es ist eine großartige Erfahrung, in dieser umkämpften und hochklassigen Meisterschaft dabei zu sein", sagt der Italiener: "Ich bin mit meiner ersten Saison hier bereits sehr zufrieden. Den Vizetitel zu holen, ist mein großes Ziel für dieses Wochenende."

Dass das nicht leicht wird, weiß Teamchef Felix Wimmer, der auf den Faktor Eifelwetter setzt. "Um ehrlich zu sein, hoffen wir auf Wetterkapriolen, um eventuell eine Chance zu haben, vielleicht noch den zweiten Platz und somit den Vizemeistertitel holen zu können", sagt Wimmer, der ein bereits vor Saisonende ein sehr positives Fazit zog:

"Dass wir da als kleines Team Paroli bieten und die Meisterschaft relativ lange offenhalten konnten, ist eine große Ehre für uns und macht mich sehr, sehr stolz."

Neben der Fahrerwertung hat sich das Team Engstler auch die Teammeisterschaft gesichert. Die Trophywertung ging an Roland Hertner, die Junior-Challenge an Nico Gruber. Die Engstler-Mannschaft sicherte sich damit alle vier möglichen Titel.

