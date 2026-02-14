12h Bathurst 2026: Disqualifikation für EBM-Porsche
Der EBM-Porsche #61 verliert seinen 15. Startplatz in Bathurst nach einem technischen Verstoß - Damit landen schon zwei Mitfavoriten ans Ende des Feldes
Dieser Heckflügel stand zu hoch: Earl Bamber Motorsport muss ans Ende des Feldes
Foto: Gruppe C Photography
Hiobsbotschaft für EBM: Der Porsche 911 GT3 R (992) von Riccardo Feller, Laurin Heinrich und Klaus Bachler wurde nachträglich aus der Wertung des Qualifyings für das Bathurst 12 Hour 2026 gestrichen. Die technischen Kommissare stellten bei der Untersuchung im Parc Ferme fest, dass die Heckflügelhöhe (Z-Position) nicht der geltenden Balance of Performance (BoP) entsprach.
Statt der erlaubten Mindesthöhe von -10 mm (inklusive einer Toleranz von +/- 5 mm) wurde am Fahrzeug ein Wert zwischen -16 mm und -20 mm gemessen. Selbst nachdem das Team eigene Messungen vornehmen durfte, mussten die Verantwortlichen den Verstoß einräumen.
Damit wird die Zeit von Laurin Heinrich aus dem regulären Qualifying gestrichen gestrichen und der Porsche #61 muss das Rennen vom 34. und letzten Startplatz aus in Angriff nehmen.
Für die Pro-Klasse bedeutet dies, dass zwei absolute Siegkandidaten von ganz hinten kommen müssen. Neben dem EBM-Porsche erwischte es bereits zuvor den GruppeM-Mercedes #888 (Engel/Grenier/Martin), der aufgrund von Motorproblemen nur auf Rang 30 landete.
Das 12-Stunden-Rennen von Bathurst 2026 beginnt am Sonntagmorgen um 5:45 Uhr Ortszeit (Samstag 19:45 Uhr MEZ).
Startaufstellung für das Bathurst 12 Hour 2026
1. #222 Scott Taylor Mercedes - Waters/Mostert/Randle
2. #77 Craft-Bamboo Mercedes - Götz/Aron/Auer
3. #75 75-Express Mercedes - Habul/Stolz/Gounon
4. #911 Absolute Porsche - Campbell/Picariello/Buus
5. #55 MPC Audi - Schumacher/Haase/Brown
6. #93 Wall Lamborghini - Mapelli/Wall/D'Alberto/Denyer
7. #46 WRT BMW - Farfus/Rossi/Marciello
8. #44 Tigani Mercedes - Zalloua/Pires/Leitch/Andrews
9. #64 HRT Ford - Olsen/Mies/Feeney
10. #6 Tigani Mercedes - Ojeda/Schiller/Ellis
11. #89 KRC BMW - Ruan/Oosten/Hesse
12. #32 WRT BMW - Pepper/van der Linde/Weerts
13. #9 MPC Audi - Cini/Holdsworth/Fiore
14. #101 MPC Audi - Quinn/Quinn/Quinn/Quinn
15. #95 Optimum McLaren - Patterson/Barnicoat/Kirchhöfer
16. #193 Tempesta Ferrari - Wood/Froggatt/Hui/Patrese
17. #268 BRM Audi - Brooks/Rosser/Peroni/Golding
18. #26 Arise Ferrari - Evans/Rigon/Serra
19. #45 RAM Mercedes - Hobson/O'Keeffe/Walden
20. #100 Grove Mercedes - Grove/Allen/Davison
21. #79 TSUNAMI Porsche - Zelger/Babini/Fontana
22. #47 Tigani Mercedes - Koundouris/Koundouris/Russell/Bates
23. #21 Herberth Porsche - Bohn/Renauer/Renauer
24. #2 JMR Corvette - Sims/Catsburg/Bamber
25. #99 JMR Corvette - Ibrahim/Ibrahim/Green/Love
26. #14 Volante Rosso Aston Martin - Fullwood/Hamilton/Pato/Robin
27. #27 Heart of Racing Mercedes - James/Barrichello/De Angelis
28. #15 Volante Rosso McLaren - Hall/Gray/Flack/Simmenauer
29. #50 KTM Vantage KTM - Crampton/Harrison/Wood
30. #888 GruppeM Mercedes - Engel/Martin/Grenier
31. #86 High Class Porsche - Li/Fjordbach/Boccolacci
32. #111 111 Racing IRC - Currie/Donaldson/Stutterd
33. #42 Method McLaren - Madsen/Kunzle/Aghakhani
34. #61 EBM Porsche - Feller/Heinrich/Bachler*
*Disqualifikation wegen technischem Verstoß (Heckflügel)
