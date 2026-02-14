12h Bathurst 2026: Disqualifikation für EBM-Porsche

Hiobsbotschaft für EBM: Der Porsche 911 GT3 R (992) von Riccardo Feller, Laurin Heinrich und Klaus Bachler wurde nachträglich aus der Wertung des Qualifyings für das Bathurst 12 Hour 2026 gestrichen. Die technischen Kommissare stellten bei der Untersuchung im Parc Ferme fest, dass die Heckflügelhöhe (Z-Position) nicht der geltenden Balance of Performance (BoP) entsprach.

Statt der erlaubten Mindesthöhe von -10 mm (inklusive einer Toleranz von +/- 5 mm) wurde am Fahrzeug ein Wert zwischen -16 mm und -20 mm gemessen. Selbst nachdem das Team eigene Messungen vornehmen durfte, mussten die Verantwortlichen den Verstoß einräumen.

Damit wird die Zeit von Laurin Heinrich aus dem regulären Qualifying gestrichen gestrichen und der Porsche #61 muss das Rennen vom 34. und letzten Startplatz aus in Angriff nehmen.

Für die Pro-Klasse bedeutet dies, dass zwei absolute Siegkandidaten von ganz hinten kommen müssen. Neben dem EBM-Porsche erwischte es bereits zuvor den GruppeM-Mercedes #888 (Engel/Grenier/Martin), der aufgrund von Motorproblemen nur auf Rang 30 landete.

Das 12-Stunden-Rennen von Bathurst 2026 beginnt am Sonntagmorgen um 5:45 Uhr Ortszeit (Samstag 19:45 Uhr MEZ).

Startaufstellung für das Bathurst 12 Hour 2026

1. #222 Scott Taylor Mercedes - Waters/Mostert/Randle

2. #77 Craft-Bamboo Mercedes - Götz/Aron/Auer

3. #75 75-Express Mercedes - Habul/Stolz/Gounon

4. #911 Absolute Porsche - Campbell/Picariello/Buus

5. #55 MPC Audi - Schumacher/Haase/Brown

6. #93 Wall Lamborghini - Mapelli/Wall/D'Alberto/Denyer

7. #46 WRT BMW - Farfus/Rossi/Marciello

8. #44 Tigani Mercedes - Zalloua/Pires/Leitch/Andrews

9. #64 HRT Ford - Olsen/Mies/Feeney

10. #6 Tigani Mercedes - Ojeda/Schiller/Ellis

11. #89 KRC BMW - Ruan/Oosten/Hesse

12. #32 WRT BMW - Pepper/van der Linde/Weerts

13. #9 MPC Audi - Cini/Holdsworth/Fiore

14. #101 MPC Audi - Quinn/Quinn/Quinn/Quinn

15. #95 Optimum McLaren - Patterson/Barnicoat/Kirchhöfer

16. #193 Tempesta Ferrari - Wood/Froggatt/Hui/Patrese

17. #268 BRM Audi - Brooks/Rosser/Peroni/Golding

18. #26 Arise Ferrari - Evans/Rigon/Serra

19. #45 RAM Mercedes - Hobson/O'Keeffe/Walden

20. #100 Grove Mercedes - Grove/Allen/Davison

21. #79 TSUNAMI Porsche - Zelger/Babini/Fontana

22. #47 Tigani Mercedes - Koundouris/Koundouris/Russell/Bates

23. #21 Herberth Porsche - Bohn/Renauer/Renauer

24. #2 JMR Corvette - Sims/Catsburg/Bamber

25. #99 JMR Corvette - Ibrahim/Ibrahim/Green/Love

26. #14 Volante Rosso Aston Martin - Fullwood/Hamilton/Pato/Robin

27. #27 Heart of Racing Mercedes - James/Barrichello/De Angelis

28. #15 Volante Rosso McLaren - Hall/Gray/Flack/Simmenauer

29. #50 KTM Vantage KTM - Crampton/Harrison/Wood

30. #888 GruppeM Mercedes - Engel/Martin/Grenier

31. #86 High Class Porsche - Li/Fjordbach/Boccolacci

32. #111 111 Racing IRC - Currie/Donaldson/Stutterd

33. #42 Method McLaren - Madsen/Kunzle/Aghakhani

34. #61 EBM Porsche - Feller/Heinrich/Bachler*

*Disqualifikation wegen technischem Verstoß (Heckflügel)