12h Bathurst 2026: Livestream, Zeitplan, Starterliste und alle Infos im Überblick

Down Under ist bereit für das erste große GT3-Highlight in der SRO-GT3-Szene: Vom 13. bis 15. Februar 2026 wird der Mount Panorama Circuit wieder zur Bühne für die 12 Stunden von Bathurst. (Hier geht's zum Livestream!)

Das Rennen markiert nicht nur den Saisonauftakt der Interkontinentalen GT-Challenge (IGTC), sondern feiert auch das 10. Jubiläum der Serie am Mount Panorama. Mit einem beeindruckenden Starterfeld von 35 Fahrzeugen - dem größten seit sechs Jahren - verspricht die Ausgabe 2026 besondere Spannung. Gefahren wird mit Fahrzeugen nach Homologationsstand 2025.

Das Hauptaugenmerk liegt erneut auf Publikumsliebling Valentino Rossi, der im WRT-BMW #46 gemeinsam mit Raffaele Marciello und Augusto Farfus nach dem Podium greift. Nach Platz zwei im Vorjahr kann es für die MotoGP-Legende und seine erfahrenen Teamkollegen nur ein Ziel geben.

Doch die Konkurrenz ist so vielfältig wie nie zuvor: Mit der Corvette Z06 GT3.R und dem Ford Mustang GT3 feiern die zwei waschechten US-Boliden ihre Premiere auf dem spektakulären Kurs. Derweil versucht Audi-Spezialist Christopher Haase im Team vom Melbourne Performance Center endlich seinen ersten Gesamtsieg beim GT3-Klassiker zu holen.

Zeitplan 12h Bathurst 2026 (Alle Angaben in MEZ)

Aufgrund der Zeitverschiebung von 10 Stunden (Sommerzeit in Australien) finden die Sessions für Zuschauer in Europa meist nachts oder in den frühen Morgenstunden statt. Der Rennstart erfolgt traditionell in der Dunkelheit am frühen Sonntagmorgen Ortszeit.

Donnerstag, 12. Februar

22:45 - 23:25 Uhr: 1. Freies Training

Freitag, 13. Februar

01:00 - 01:40 Uhr: 2. Freies Training (nur Bronze-Fahrer)

04:10 - 04:50 Uhr: 3. Freies Training

06:40 - 07:20 Uhr: 4. Freies Training (nur Bronze-Fahrer)

22:05 - 23:05 Uhr: 5. Freies Training

Samstag, 14. Februar

00:05 - 01:05 Uhr: 6. Freies Training

03:05 - 03:35 Uhr: Qualifying - Part 1

03:50 - 04:20 Uhr: Qualifying - Part 2

06:15 - 06:30 Uhr: Top-10-Shootout

19:45 Uhr: Rennstart 12h Bathurst 2026

Sonntag, 15. Februar

07:45 Uhr: Zielankunft 12h Bathurst 2026

Livestream und Live-Timing

Wie im Vorjahr wird das gesamte Geschehen ab dem Qualifying im Livestream auf Motorsport-Total.com übertragen. Fans können die dramatische Startphase am Samstagabend zur besten Sendezeit live mitverfolgen.

Ein detailliertes Live-Timing steht über die offizielle Webseite des Rennens zur Verfügung.

Starterliste Bathurst 12 Hour 2026

Mit 35 Autos wird erstmals seit der Pandemie die Marke von 30 Fahrzeugen geknackt. Auch die gesamtsiegfähige Pro-Klasse ist mit 15 Fahrzeugen so voll wie zuletzt vor den Shutdowns. Erfreulich für die einheimischen Fans ist die Rückkehr eines IRC in der Invitational-Klasse. (Updates Bathurst 12 Hour 2026 zu Fahrern und Teams)

Klasse A (GT3 (Pro-Autos in Kursiv))

#2 - Johor Motorsports Racing JMR - Earl Bamber/Nicky Catsburg/Alexander Sims - Corvette Z06 GT3.R (Pro)

#6 - Mercedes-AMG Team Tigani Motorsport - Philip Ellis/Jayden Ojeda/Fabian Schiller - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#9 - Hallmarc Racing Team MPC - Marc Cini/Dean Fiore/Lee Holdsworth - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Bronze)

#14 - Volante Rosso Motorsport - Bryce Fullwood/Damien Hamilton/Andres Pato/Maxime Robin - Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo (Pro-Am)

#15 - Volante Rosso Motorsport - Bayley Hall/Rylan Gray/Marcos Flack/tba - McLaren 720S GT3 Evo (Silver)

#21 - Herberth Motorsport - Ralf Bohn/Alfred Renauer/Robert Renauer - Porsche 911 GT3 R (992) (Bronze)

#26 - Arise Racing GT - Jaxon Evans/Davide Rigon/Daniel Serra - Ferrari 296 GT3 (Pro)

#27 - Heart of Racing by SPS - Ian James/Roman de Angelis/Eduardo Barrichello - Mercedes-AMG GT3 (Bronze)

#32 - BMW Team WRT - Jordan Pepper/Kelvin van der Linde/Charles Weerts - BMW M4 GT3 Evo (Pro)

#44 - Geyer Valmont Racing/Tigani Motorsport - Scott Andrews/Brendon Leitch/Sergio Pires/Marcel Zalloua - Mercedes-AMG GT3 (Pro-Am)

#45 - RAM Motorsport/GWR Australia - Brett Hobson/Dylan O'Keeffe/Garth Walden - Mercedes-AMG GT3 (Silver)

#46 - BMW Team WRT - Augusto Farfus/Raffaele Marciello/Valentino Rossi - BMW M4 GT3 Evo (Pro)

#47 - Supabarn Supermarkets/Tigani Motorsport - Zach Bates/James Koundouris/Theo Koundouris/David Russell - Mercedes-AMG GT3 (Bronze)

#61 - EBM (Earl Bamber Motorsport) - Klaus Bachler/Ricardo Feller/Laurin Heinrich - Porsche 911 GT3 R (992) (Pro)

#64 - HRT Ford Racing - Broc Feeney/Christopher Mies/Dennis Olsen - Ford Mustang GT3 (Pro)

#75 - 75 Express - Jules Gounon/Kenny Habul/Luca Stolz - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#77 - Craft-Bamboo Racing - Ralf Aron/Lucas Auer/Maximilian Götz - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#79 - Tsunami RT - Fabio Babini/Alex Fontana/Daniel Gaunt/Johannes Zelger - Porsche 911 GT3 R (Bronze)

#86 - High Class Racing - Kerong Li/Anders Fjordbach/Dorian Boccolacci - Porsche 911 GT3 R (992) (Bronze)

#89 - Team KRC - Ruan Cunfan/Max Hesse/Maxime Oosten - BMW M4 GT3 Evo (Bronze)

#93 - Wall Racing - Adrian Deitz/Grant Denyer/Tony D'Alberto/Marco Mapelli - Lamborghini Huracan GT3 Evo2 (Bronze)

#95 - Optimum Motorsport - Ben Barnicoat/Marvin Kirchhöfer/Garnet Patterson - McLaren 720S GT3 Evo (Pro)

#99 - Johor Motorsports Racing JMR - Ben Green/Prince Abu Bakar Ibrahim/Prince Jefri Ibrahim/Jordan Love - Corvette Z06 GT3.R (Pro-Am)

#100 - Grove Racing - Kai Allen/Will Davison/Brenton Grove - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#101 - Q/Team MPC - Kent Quinn/Klark Quinn/Ryder Quinn/Tony Quinn - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Bronze)

#183 - Melbourne Performance Center - Brad Schumacher/Christopher Haase/Will Brown - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Pro)

#193 - Ziggo Sport Tempesta Racing bei ARGT - Ryan Wood/Christopher Froggatt/Jonathan Hui/Lorenzo Patrese - Ferrari 296 GT3 (Bronze)

#222 - Scott Taylor Motorsport - Chaz Mostert/Thomas Randle/Cameron Waters - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#268 - Team BRM - Steve Brooks/James Golding/Alex Peroni/Mark Rosser - Audi R8 LMS GT3 Evo II (Pro-Am)

#888 - Mercedes-AMG Team GMR - Maro Engel/Mikael Grenier/Maxime Martin - Mercedes-AMG GT3 (Pro)

#911 - Absolute Racing - Bastian Buus/Matt Campbell/Alessio Picariello - Porsche 911 GT3 R (992) (Pro)

Klasse C (GT4)

#7 - Team NZ - Graeme Dowsett/Romain Leroux/Chris van der Drift - Aston Martin Vantage AMR GT4

#42 - Method Motorsport - Kevin Madsen/Adrian Kunzle/tba - McLaren Artura GT4

Klasse I (Invitational)

#50 - KTM Vantage Racing by GWR - David Crampton/Trent Harrison/Glen Wood - KTM X-Bow GT2

#111 - 111 Racing - Axle Donaldson/Darren Currie/Daniel Stutterd - IRC GT

Wettervorhersage, Stand 10. Februar 2026

Die Hitzewelle, die in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt hatte, ist zumindest für New South Wales zunächst vorbei. Aktuell gibt es noch Höchstwerte von weit über 30 Grad Celsius am Mount Panorama Circuit, doch mit dem Start des Events wird es merklich abkühlen. (Wettervorhersage Bathurst, New South Wales, mit stündlichen Updates)

Die aktuellen Vorhersagen sehen äußerst gemäßigte Temperaturen voraus, die Höchstwerte sollen an allen drei Tagen kaum mehr über 25 Grad Celsius hinauskommen. Für die Zuschauer vor Ort dürfte sich dies nach der extremen Hitzeperiode fast wie ein vorzeitiger Herbsteinbruch anfühlen.

Zu Beginn des Rennens (Start bei Dunkelheit um 5:45 Uhr Ortszeit) könnte es sogar schwierig werden, die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Insgesamt soll es eher bewölkt als sonnig bleiben, was für optimale Rennbedingungen sorgen würde.

Besonders am Renntag gibt es eine Chance auf kleinere Regenschauer, die dem Rennen zusätzliche Würze verleihen könnten.

Datenblatt: Mount Panorama Circuit

Streckenlänge: 6,213 km

Längste Gerade: 1,916 km (Conrod Straight)

Kurven: 23

Höhenunterschied pro Runde: 174 Meter

Steigung: bis zu 16 Prozent

Eröffnet: 1938

Streckenrekord GT3 (SRO BoP): 2:00.881 Minuten (Maro Engel, Mercedes-AMG GT3, 2023)

Distanzrekord: 314 Runden (Bentley Team M-Sport, 2020)

12h Bathurst seit: 1991

Adresse: Mountain Straight, Bathurst, NSW 2795, Australia

Alle Sieger seit 2011

2011: Marc Basseng/Christopher Mies/Darryl O'Young (Audi R8 LMS)

2012: Christer Jöns/Christopher Mies/Darryl O'Young (Audi R8 LMS)

2013: Bernd Schneider/Thomas Jäger/Alex Roloff (Mercedes-Benz SLS AMG GT3)

2014: Craig Lowndes/John Bowe/Mika Salo/Peter Edwards (Ferrari 458 GT3)

2015: Katsumasa Chiyo/Wolfgang Reip/Florian Strauss (Nissan GT-R Nismo GT3)

2016: Shane van Gisbergen/Alvaro Parente/Jonathon Webb (McLaren 650S GT3)

2017: Craig Lowndes/Jamie Whincup/Toni Vilander (Ferrari 488 GT3)

2018: Robin Frijns/Dries Vanthoor/Stuart Leonard (Audi R8 LMS GT3)

2019: Dirk Werner/Dennis Olsen/Matt Campbell (Porsche 911 GT3 R)

2020: Maxime Soulet/Jordan Pepper/Jules Gounon (Bentley Continental GT3)

2022: Kenny Habul/Martin Konrad/Jules Gounon/Luca Stolz (Mercedes-AMG GT3)

2023: Kenny Habul/Jules Gounon/Luca Stolz (Mercedes-AMG GT3)

2024: Matt Campbell/Ayhancan Güven/Laurens Vanthoor (Porsche 911 GT3 R)

2025: Sheldon van der Linde/Kelvin van der Linde/Augusto Farfus (BMW M4 GT3)