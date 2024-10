Bathurst 1000: Dateningenieur nach Erebus-Sieg ins Krankenhaus geprügelt

Eigentlich hätte das australische Erebus-Team allen Grund zur Freude gehabt: Brodie Kostecki, der sich zu Saisonbeginn noch heftig mit seinem Team gestritten hatte, feierte beim Bathurst 1000 seinen ersten Saisonsieg in der australischen Supercars-Serie. Doch nach der Siegesfeier wurde der Dateningenieur des Teams von betrunkenen Fans angegriffen!

Das Teammitglied und seine Partnerin wurden bei der Attacke vor dem Hotel offenbar so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. "Eines unserer Crewmitglieder wurde leider letzte Nacht angegriffen", verriet Kostecki am Montag gegenüber Seven Network. "Das ist wirklich enttäuschend und hat den Abend sehr getrübt."

"Wir wünschen Sam alles Gute und hoffen, dass er und seine Partnerin Tameika schnell wieder gesund werden", meint Kostecki. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch völlig unklar. Die örtliche Polizei bestätigte jedoch, dass die Ermittlungen auf Hochtouren laufen, nachdem ein Crewmitglied Anzeige erstattet hatte.

"Beamte des Chifley Police District haben heute Morgen eine Untersuchung nach einem Vorfall in der William Street in Bathurst eingeleitet", heißt es in einer Erklärung. "Die Ermittlungen werden fortgesetzt und es gibt derzeit keine weiteren Informationen."

Erebus kündigte eine Belohnung für Hinweise an, die zu den mutmaßlichen Angreifern führen könnten. "Ich kann nicht glauben, dass es solche Menschen auf der Welt gibt", sagte Barry Ryan, Geschäftsführer von Erebus, im Gespräch mit AutoAction. "Diese jungen, unschuldigen Menschen waren unterwegs, um ein Lebenswerk zu feiern."

Das Bathurst 1000 der australischen Supercars-Serie ist hart umkämpft Foto: Motorsport Images

Es ist nicht das erste Mal, dass Erebus in diesem Jahr in die Schlagzeilen gerät: Kurz vor dem diesjährigen Saisonstart gab es einen heftigen Clinch mit Kostecki, der im Vorjahr im Chevrolet Camaro ZL1 des Erebus-Teams den Titel feierte. Der amtierende Meister verpasste infolge des Streits die ersten beiden Saisonrennen und kehrte erst zum dritten Rennen in Taupo (Neuseeland) in die Serie zurück.

Beim Bathurst 1000 feierte Kostecki gemeinsam mit Todd Hazelwood nun seinen ersten Sieg in dieser Saison. Wenngleich der Australier im kommenden Jahr zu Dick Johnson Racing wechselt, soll der Sieg eine Wiedergutmachung gewesen sein. Für Erebus ist der Erfolg bereits der zweite Sieg beim Bathurst 1000 nach David Reynolds' Triumph im Jahr 2017.

So lief das Rennen am Mount Panorama

Kostecki und Hazelwood dominierten das Rennen in Bathurst nach Belieben. Nachdem sich das Duo am Vortag bereits die Poleposition gesichert hatte, lief auch im Rennen alles nach Plan. Bis kurz vor dem Ende sah es sogar aus, als würde das 1000-Kilometer-Rennen ohne Gelbphase ablaufen - doch dann stopfte Matt Payne (Grove) seinen Ford Mustang in die Streckenbegrenzung, was zur einzigen Safety-Car-Phase führte.

Brodie Kostecki und Todd Hazelwood (Erebus) gewinnen das Bathurst 1000 Foto: Motorsport Images

Das brachte den zweitplatzierten Triple-Eight-Camaro von Broc Feeney und Jamie Whincup wieder in Reichweite zum Sieg. Nach der Freigabe des Rennens stand ein finaler Sprint über 27 Runden auf dem Programm, der am Rennergebnis allerdings nicht mehr änderte: Das Erebus-Duo siegte mit einem Vorsprung von 1,3496 Sekunden. Will Brown und Scott Pye komplettierten im Ampol-Camaro als Dritte das Podium.

"Wir hatten im mittleren Stint ein wirklich gutes Auto, aber sobald die Wolken aufzogen, haben wir ein wenig an Geschwindigkeit verloren", spielt Kostecki auf die Wetterbedingungen an. Dessen Teamkollege Hazelwood feierte seinen ersten Supercars-Sieg, denn das bisher beste Ergebnis war lediglich ein dritter Platz.

"Unglaublich, ich glaube, ich halluziniere. Mir fehlen die Worte", schwärmt Hazelwood. "Bush' [Kostecki] ist eine absolute Legende. Es war ein hartes Jahr, aber wenn man Bathurst gewinnt, macht das alles wieder wett. Es gibt keinen Besseren, um das zu schaffen, er ist ein Zauberer am Berg."