GruppeM Racing hinterfragt Bathurst-Strafe: Tür war doch offen

Schon bei der Siegerehrung zeigten Maro Engel, Mikael Grenier und Raffaele Marciello, was sie von den Ereignissen rund um den GruppeM-Mercedes #999 beim Bathurst 12 Hour 2023 hielten. Sie verzichteten auf die obligatorische Champagnerdusche und verließen das Podium sofort.

Nun reagiert das Team in den sozialen Medien. In einem Instagram-Post, der die entscheidende Kollision zwischen Engel und dem führenden Jules Gounon im später siegreichen ASP-Mercedes #75 (Habul/Gounon/Stolz) zeigt, schildert das Team um Kenny Chen seine Sicht der Dinge.

"Das [Video] zeigt ganz klar, dass die Tür offen war. Wir waren auf der Innenbahn und der andere fuhr in uns hinein, um die Tür zu schließen. Warum bekommen wir eine Durchfahrtsstrafe?" Grenier kommentiert unter dem Video: "Wir werden sie uns noch holen!"

Der Kanadier hatte Engel bereits während des Rennens in einem Interview in Schutz genommen: Gounon habe in der Bremszone die Linie gewechselt.

Engel erklärte nach dem Rennen, dass er die Strafe akzeptiere. Auf die Frage, ob er die Entscheidung für richtig halte, antwortete er, dass er sich dazu nicht äußern wolle. Bemerkenswert ist, dass ein anderer Mercedes-AMG für einen ähnlichen Treffer gegen den MPC-Audi #74 (Haase/Niederhauser/Drudi) straffrei davonkam.

Auch Raffaele Marciello wollte in der Pressekonferenz nichts sagen. "Ich habe dem Team versprochen, keine schlechte Presse zu machen. Deshalb sage ich lieber nicht zu viel."

Frust über erzwungenen Transmitterwechsel

Zu diesem Zeitpunkt war er bereits in aller Munde, denn noch während des Rennens hatte er in den sozialen Medien gepostet. Er sei empört und brauche Zeit, um den Tag zu verarbeiten, egal wie das Rennen ausgehe.

Offenbar interpretierten einige Fans seine Worte als Vorwurf an Maro Engel. Deshalb meldete sich der Italo-Schweizer am Montag noch einmal zu Wort: "Ich glaube, ihr habt mein Posting falsch verstanden. Ich stehe hinter Maro Engel und bin nicht gegen die Strafe für sein Manöver."

"Aber ich bin nicht glücklich über den Grund, warum wir zurückgefallen sind (das Drama mit dem Datenlogger). Dadurch waren wir gezwungen, alles zu versuchen und ein Manöver zu riskieren.

Das brachte ASP in die Position, auf den Reifenwechsel zu verzichten und die Führung zu übernehmen. Dieser Strategiekniff verhalf der #75 schließlich zum Sieg.

Und was sagt Mercedes-AMG dazu? Christoph Sagemüller, Leiter Mercedes-AMG Motorsport, hebt den Siegeswillen der Teams hervor: "Es war ein anspruchsvolles und vor allem in der Schlussphase sehr intensives Rennen für uns".

"Unsere Kundenteams haben einen großartigen Kampfgeist bewiesen. Mein Dank gilt allen unseren Teams, die hier großartigen Motorsport gezeigt und unsere Marke so hervorragend repräsentiert haben."

Mit Bildmaterial von Bathurst 12H.