Kurios: Australischer Tourenwagen-Star tritt "aus Versehen" zurück

Wirbel um den langjährigen australischen Supercar-Piloten James Courtney: Der Australier, der einst als möglicher Kandidat für ein Cockpit bei Jaguar in der Formel 1 gehandelt wurde, hat im australischen Fernsehen seinen Rücktritt vom Rennsport erklärt. Er will es aber gar nicht so gemeint haben!

Iim Interview mit Autosport, der englischsprachigen Schwesterpublikation von Motorsport-Total.com

und de.motorsport.com

im Motorsport Network, gibt er zu, dass es "völlig aus Versehen" so gekommen sei.

"Ich habe über Immobilien gesprochen und bin unvorsichtig geworden", gibt er zu. "Ich habe nicht einmal an den Rennsport gedacht. Es hatte nichts mit dem Rennsport zu tun."

Er habe nicht einmal darüber nachgedacht, bis er eine Textnachricht von seinem langjährigen Teammanager und Mentor Alan Gaw erhielt: "Darin stand: 'Warum bist du gestern im Fernsehen zurückgetreten, du Volltrottel?' Ich habe ihm geantwortet und erklärt, dass ich nicht zurückgetreten sei, sondern nur ein Interview über Immobilien gegeben hätte."

"Er antwortete: 'Hast du das Video gesehen? Ich sah es mir an und dachte: 'Oh Gott!' Also antwortete ich: 'Keine Sorge, niemand wird es übernehmen.' Am nächsten Morgen schickte er mir 1.000 Artikel und schrieb: 'Es ist sogar auf Autosport!'"

"Das war zu 100 Prozent ein Fehler. Es ging immer um den Plan [nach meiner Karriere], aber ich ließ es in einer lokalen Geschichte über Immobilien raus. Aber wenn jemand [nach Immobilien] sucht, bin ich der Richtige...". Der australische Immobiliensektor gilt als sehr schwierig, Städte wie Sydney und Melbourne gehören zu den teuersten der Welt.

Vom internationalen Talent zum nationalen Star

Courtney zählte einst zu den australischen Hoffnungsträgern, die neben Mark Webber in die Formel 1 hätten aufsteigen können. Doch ein schwerer Testunfall für Jaguar in Monza ließ die Hoffnungen damals platzen. Dabei war Courtney nicht einmal selbst schuld, die Aufhängung brach.

Dadurch verlor er auch den Titel in der britischen Formel-3-Meisterschaft 2002 an den späteren A1-Grand-Prix-Piloten Robbie Kerr. Trotz der verpassten Rennen schlug er Heikki Kovalainen in der Gesamtwertung. Im Jahr zuvor hatte er als Formel-3-Neuling gleich sein erstes Rennen gewonnen und in der Gesamtwertung (die Takuma Sato gewann) unter anderem Andre Lotterer, Gianmaria Bruni und Andy Priaulx geschlagen.

Courtney ging zunächst nach Japan, wo er mit 13 Siegen in 20 Rennen den Titel in der Formel 3 im Vorbeigehen mitnahm, und fuhr zwei Jahre in der Super GT, in der er jedoch ohne Sieg blieb. Im Jahr 2006 wechselte er schließlich in die australische Supercars-Serie, wo er zu einem der bekanntesten Gesichter der Meisterschaft avancierte, aber auch auf eine etwas unfertige Karriere zurückblickt.

Courtney fährt aktuell einen Ford Mustang des Teams Blanchard Racing

Foto: Edge Photographics

Im Jahr 2010 gewann der heute 44-Jährige den Titel. Es hätten wohl noch weitere Meisterschaften folgen können, wenn er nicht 2011 zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt zum damaligen Holden-Werksteam (heute Andretti Walkinshaw United) gewechselt wäre, das zu diesem Zeitpunkt einen brutalen Abwärtstrend begann.

Es reichte nur noch für vereinzelte Siege, zuletzt stand er 2016 ganz oben auf dem Podest. Ein Sieg beim größten australischen Rennen, dem Bathurst 1000, blieb Courtney bis heute verwehrt. 2007 wurde er Zweiter, 2006, 2008 und 2019 jeweils Dritter.