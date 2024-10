Verrückte Wendung nach Erebus-Angriff: Kamerabilder zeigen jetzt die Wahrheit!

Skurrile Wende im Fall des angeblichen Angriffs auf ein Mitglied des Erebus-Teams: Der 20-jährige Dateningenieur der australischen Supercars-Mannschaft, der nach eigenen Angaben von drei betrunkenen Männern zusammengeschlagen wurde, hat sich die Verletzungen offenbar selbst zugefügt - das zeigen die Aufnahmen einer Überwachungskamera!

Die Kamerabilder, die am Montagmorgen gegen 3:15 Uhr in der William Street in Bathurst aufgenommen und auch im australischen Fernsehen gezeigt wurden, widerlegen die Behauptung eines Überfalls. Vielmehr schlug sich der junge Mann immer wieder selbst auf den Kopf, bis er schließlich zu Boden fiel.

Seine Freundin lief einige Meter hinter ihm und beobachtete die bizarre Situation, griff aber nicht aktiv ein. Warum sich der 20-jährige Dateningenieur namens Sam selbst verletzte und dann den Angriff erfand, ist unklar und nun wohl Gegenstand der polizeilichen Ermittlung.

Darren Beeche von der zuständigen Polizeidienststelle sagt, er habe sich das Videomaterial angesehen und sei "überzeugt", dass der Mann nicht angegriffen worden sei. Ermittlungen gegen unbekannte Dritte seien daher nicht notwendig, was aber nicht bedeute, dass der Fall zu den Akten gelegt werde.

"Keine Anzeichen" für einen Angriff

Mit welchen rechtlichen Konsequenzen das Erebus-Teammitglied zu rechnen hat, ist unklar. In Deutschland ist beim Vortäuschen einer Straftat von der Geld- bis zur Freiheitsstrafe alles möglich. Der junge Mann habe das Krankenhaus inzwischen verlassen, teilte die Polizei mit.

"Wir unterstützen Sam angesichts der Geschehnisse, die er uns geschildert hat, und während die polizeilichen Ermittlungen noch andauern", erklärt Erebus-Geschäftsführer Barry Ryan. "Bis die Polizei ihre Ermittlungen abgeschlossen hat, wäre es nicht angebracht, weitere Kommentare abzugeben."

Dennoch bleibt abzuwarten, wie sein Team mit dem erfundenen Angriff und der weiteren Zusammenarbeit mit dem jungen Dateningenieur, der offenbar erst vor wenigen Wochen zum Team kam, umgehen wird. Denn Freunde hat sich der 20-Jährige mit seiner Geschichte sicher nicht gemacht ...