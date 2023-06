Zuschüsse gestrichen: Geplante neue Rennstrecke in Bathurst liegt auf Eis

Seit 2018 gibt es Pläne für den Bau einer neuen Rennstrecke in unmittelbarer Nähe des legendären Mount Panorama Circuit im australischen Bathurst. Doch die Realisierung ist in weite Ferne gerückt. Wie die Regionalverwaltung von Bathurst am Donnerstag mitteilte, hat die australische Bundesregierung zugesagte Fördermittel in Höhe von 12,5 Millionen australischen Dollar (derzeit rund 7,86 Millionen Euro) zurückgezogen.

Die Förderung war an die Bedingung geknüpft, dass die neue Rennstrecke bis 2026 gebaut und das Geld dafür ausgegeben wird. Da dieser Zeitplan nicht mehr realistisch ist, hat die Regierung ihre Zusage zurückgezogen.

Bemühungen, die Mittel für den Ausbau des Mount Panorama Circuit zu verwenden, blieben erfolglos. "Leider wurde uns mitgeteilt, dass die Umwidmung der Mittel nicht dem Zweck der ursprünglichen Finanzierung entspricht", so Robert Taylor, Bürgermeister von Bathurst.

Neue Strecke soll Mount Panorama Circuit nicht ersetzen

Damit wird es in Bathurst in absehbarer Zeit keine neue Rennstrecke geben. "Das Projekt ist vorerst auf Eis gelegt, aber der Stadtrat unterstützt die Entwicklung der zweiten Rennstrecke nachdrücklich und wird weiterhin mit der Bundes- und Landesregierung sowie anderen Interessenvertretern zusammenarbeiten, um sie zu realisieren", so Bürgermeister Taylor weiter.

Die Pläne für den Bau einer 4,5 Kilometer langen permanenten Rennstrecke in Bathurst wurden erstmals 2018 vorgestellt. Die Strecke sollte auf einem 200 Hektar großen Gelände im McPhillamy- und Reid-Park in unmittelbarer Nähe des Mount Panorama Circuit entstehen.

Der neue Kurs sollte kein Ersatz für die legendäre Rennstrecke sein, sondern eine Ergänzung, die ganzjährig Motorsportveranstaltungen ermöglicht. Der Mount Panorama Circuit, der im deutschsprachigen Raum vor allem durch das 12-Stunden-Rennen bekannt ist, führt größtenteils über öffentliche Straßen.

Permanente Rennstrecke für Ganzjahresbetrieb

Derzeit sind dort nur fünf Rennveranstaltungen pro Jahr erlaubt, darunter neben dem 12-Stunden-Rennen für GT3-Fahrzeuge auch das Bathurst 1000 der australischen Supercars-Serie.

Die geplante neue Rennstrecke soll die höchsten Sicherheitsanforderungen des Automobil-Weltverbandes FIA und des Motorrad-Weltverbandes FIM erfüllen und damit auch Veranstaltungen ermöglichen, die auf dem Mount Panorama Circuit aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt sind.

Mit Bildmaterial von Apex Circuit Design.