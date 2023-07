12h Nürburgring: Berger, Schumacher und Lauda fahren in der Grünen Hölle

Das Aufgebot der Red Bull Formula Nürburgring wächst: Mit Gerhard Berger, Ralf Schumacher und Mathias Lauda stehen drei weitere namhafte Piloten fest, die am Samstag der 12h Nürburgring (9. bis 10. September 2023) im Rahmen von Showruns mit historischen Formel-1-Fahrzeugen auf die legendäre Nürburgring-Nordschleife gehen.

Motorsport-Fans, die live dabei sein möchten, müssen sich aber beeilen: Für das Spektakel in der Müllenbachschleife ist nur noch ein kleines Kontingent an Eintrittskarten erhältlich. Im Ticketpreis ist der Zugang zu den Tribünen an der GP-Strecke, zu den Zuschauerbereichen 'Brünnchen' und 'Pflanzgarten' sowie zum Fahrerlager, der Boxengasse und der Startaufstellung inkludiert.

Ralf Schumacher bezwingt die Grüne Hölle in seinem Williams FW 25 Foto: Red Bull

Schumacher im Williams FW 25

Auch Ralf Schumacher hat mit 180 Grand-Prix-Rennen und sechs Siegen eine beeindruckende Karriere in der Formel 1 hinter sich. Er dreht mit seinem Williams FW 25 eine Runde auf der Nordschleife.

Ebenfalls mit am Start ist Mathias Lauda. Der Sohn des dreimaligen Weltmeisters Niki Lauda wird mit dem legendären Ferrari 312 seines Vaters für Gänsehautstimmung rund um den Eifelkurs sorgen.

Neben Berger, Schumacher und Lauda sind bereits Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo und Yuki Tsunoda als Teilnehmer der Red Bull Formula Nürburgring gesetzt. Daneben sorgen die Red Bull Drift Brothers, die Trialbike-Artisten Adrian Guggemos und Aras Gibie?a sowie FMX-Weltmeister Luc Ackermann für Furore.

Gerhard Berger fährt seinen Ferrari 412 T2 über den Nürburgring Foto: Red Bull

Mit Bildmaterial von Red Bull.