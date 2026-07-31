BoP NLS 2026: Die Balance of Performance für die GT3-Boliden

Ob Porsche 911 GT3 R, BMW M4 GT3, Audi R8 LMS GT3, Mercedes-AMG GT3, Ford Mustang GT3, Lamborghini Huracan GT3, Aston Martin Vantage GT3, Ferrari 296 GT3 oder McLaren 720S GT3: An der Balance of Performance (BoP) kommt in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) und beim 24-Stunden-Rennen kein Fahrzeug vorbei.

Die Einstufung der GT3-Boliden in der Klasse SP9 übernimmt der Technikausschuss des ADAC Nordrhein, der als Veranstalter des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring die Hoheit über die SP-Regularien besitzt.

Die BoP wird am Nürburgring weiterhin klassisch über die Stellschrauben Fahrzeuggewicht und Ladedruck beziehungsweise Luftmengenbegrenzer erstellt. Auf Drehmomentsensoren wie in Le Mans wird verzichtet, um die Kosten im Rahmen zu halten.

Darüber hinaus gelten feste Werte für den Anstellwinkel des Heckflügels und des Fahrzeugs selbst ("Rake") sowie für den Radsturz. Diese Werte können je nach Reifenhersteller variieren. Die Benzinmenge ist so begrenzt, dass die GT3-Fahrzeuge acht Runden am Stück fahren können.

Beim 24-Stunden-Rennen hat der Veranstalter die Möglichkeit, die BoP während der laufenden Veranstaltung bis zum Start des Rennens anzupassen, wovon in der Vergangenheit auch oft Gebrauch gemacht wurde.

BoP-Veränderungen: Was wird angepasst?

Update NLS7: Bei 6-Stunden-Rennen erhalten der Lamborghini Huracan GT3 Evo2 und der Ford Mustang GT3 Evo jeweils etwas größere Luftmengenbegrenzer. Dazu wird beim Ford das Mindestgewicht um zehn Kilogramm erhört. Bei allen anderen Autos bleibt die Einstufung unverändert.

Update NLS6: Keine großen Änderungen zur 1. ADAC Eifel-Trophy. Lediglich am Mercedes-AMG GT3 gibt es etwas mehr Sturz und Anstellwinkel, ansonsten bleibt die Einstufung gleich.

Update 3 24h-Rennen: Nach der starken Vorstellung im Qualifying werden die Lamborghini Huracan GT3 Evo2, nicht ganz überraschend, etwas eingebremst. Der Durchmesser des Luftmengenbegrenzers wird um 0,5 Millimeter verringert, das Mindestgewicht um fünf Kilogramm erhöht. Zuladen müssen auch die BMW M4 GT3 Evo (plus zehn Kilogramm) und die Porsche 911 GT3 R (992) 2026 (plus fünf Kilogramm). Beim Ford Mustang GT3 wird der Durchmesser eines der beiden Luftmengenbegrenzer um einen Millimeter verringert.

Update 2 24h-Rennen: Gute Nachrichten am Freitagmorgen für die Porsche- und Ford-Teams in der SP9. Sowohl beim 911 GT3 R (992) 2026 als auch beim Mustang GT3 wird darf einer der beiden Luftmengenbegrenzer einen Millimeter größer sein. Außerdem wird beim McLaren 720S GT3 Evo der Ladedruck im mittleren Drehzahlbereich leicht angepasst.

Update 1 24h-Rennen: In einer ersten Einstufung für der 24h-Rennen wurde bei einigen Autos das Gewicht angepasst. Beim BMW Z4 GT3 dürfen 25, beim BMW M4 GT3 und Lamborghini Huracan GT3 Evo2 jeweils zehn Kilogramm ausgeladen werden. Der Lamborghini darf außerdem einen Liter mehr tanken, der Luftmengenbegrenzer wird um 0,5 Millimeter verkleinert. Mehr tanken (zwei Liter) darf auch der BMW M3 Touring 24h.

Darüber hinaus wurde bei mehreren Fahrzeugen der Ladedruck des Turbos angepasst. Bei beiden Versionen des Aston Martin Vantage GT3 AMR sowie beim BMW M3 Touring steigt der maximale Wert um bis zu 0,020 bar an. Beim Ferrari 296 GT3 Evo und dem McLaren 720S GT3 Evo steigen die Werte im mittleren Bereich leicht, beim BMW M4 GT3 werden sie leicht reduziert, ohne dass sich der maximale Ladedruck ändert.

Update 3 24h Qualifiers: Nach dem ersten Qualifying der 24h Nürburgring Qualifiers wurde beim Mercedes-AMG GT3 der bisher einheitliche Anstellwinkel des Fahrzeugs (Rake) je nach Reifenhersteller spezifisch definiert und dabei für alle Marken leicht erhöht.

Update 2 24h Qualifiers: Im Vorfeld des Rennens gibt es weitere Detail-Anpassungen der BoP. Beim BMW M4 GT3 mit Yokohama-Reifen (Schubert) wird der Winkel des Heckflügels von einem auf zwei Grad erhöht. Beim Porsche 911 GT3 R Evo (992) mit Michelin-Reifen (unter anderem Manthey) wird an der Vorderachse der maximal zulässige Sturz von 2,85 auf 2,70 Grad reduziert.

Beim Aston Martin Vantage AMR GT3 (2019) wird der Ladedruck im mittleren Drehzahlbereich teilweise um bis zu 0,02 bar erhöht, der maximale Ladedruck bleibt mit 1,825 bar aber unverändert. Und beim BMW M3 Touring 24h aus der Klasse SP-X wird der Winkel des Heckflügels um ein Grad und der Sturz an der Vorderachse um 0,3 Grad erhöht.

Update 1 24h Qualifiers: Nachdem BMW die ersten beiden NLS-Rennen für sich entscheiden konnte, gibt es kleinere BoP-Anpassungen für den M4 GT3 Evo. Überraschend: Zwar wird der Ladedruck leicht reduziert, gleichzeitig dürfen die Münchener aber auch 15 Kilogramm Gewicht ausladen. Bei allen Boliden wird zudem das Tankvolumen minimal vergrößert, weil die Streckenvariante beim 24h-Rennen (und damit auch bei den 24h-Qualifers) etwas länger ist als in der NLS.

Update NLS3: Der Zetti kommt! Die BoP für den BMW Z4 GT3 wurde erstmals festgelegt. Der McLaren 720S GT3 soll neu eingestuft werden, Gewicht und Ladedruck werden in einer ersten Liste noch mit "tba" gekennzeichnet.

Beim Nicht-Evo Porsche (Modelljahr 2023) wird der zweite Air-Restriktor wieder auf 35 Millimeter verkleinert. Beiden Versionen des Porsche 911 GT3 R werden zwei Liter Sprit genommen, beim BMW M4 GT3 Evo gibt es zwei Liter mehr. Außerdem dürfen Porsche-Teams mit Pirelli-Reifen deutlich höhere Sturzwerte fahren, Falken muss an beiden Achsen den Sturz um 0,1 Grad zurücknehmen. Beim M4 Evo ist erstmals für Yokohama-Reifen ein eigener Sturzwert angegeben.

Update NLS2: Wenig überraschend gibt es nach dem abgesagten ersten Rennen keine Änderungen in der SP9-Klasse. Lediglich der BMW M3 Touring 24h wird in der SPX-Klasse neu eingestuft und erhält dieselbe Ladedruckkurve wie der M4 GT3 Evo bei ebenfalls 1.365 Kilogramm. Diese wurde bei NLS1 deutlich nach unten korrigiert (siehe unten).

Update NLS1: Gegenüber dem Saisonfinale 2025 gibt es zum Saisonstart einige signifikante Anpassungen, darunter eine komplette Neueinstufung des Mercedes-AMG GT3. Der AMG wird 20 Kilogramm schwerer, dafür werden die Luftmengenbegrenzer um jeweils 0,5 Millimeter vergrößert, insgesamt also ein Millimeter. Das Fahrzeug wird in seinem Gesamt-Anstellwinkel ("Rake") um 0,097 Grad flacher gestellt. Um den Vorteil auf der Geraden auszugleichen, muss dafür der Heckflügel um gleich vier Grad steiler gestellt werden. Außerdem wurden Sturzwerte für den neuen Toyo-Reifen definiert.

Der Lamborghini Huracan GT3 Evo1 darf bei seinem Abschiedsrennen (Konrad wird ab NLS2 auf Evo2 umrüsten) ebenfalls zwei um jeweils 0,5 Millimeter größere Air-Restriktoren verwenden, eine Gegensanktion gibt es nicht. Anders ergeht es dem Aston Martin AMG GT3 ohne Evo-Paket, der 20 Kilogramm zuladen muss.

Eine ganz harte Einbremsung erfährt der BMW M4 GT3 Evo: Nach Vorwürfen nach dem 24-Stunden-Rennen im Vorjahr über Leistungsspitzen gibt es 20 Kilogramm obendrauf. Viel schlimmer aber: Der M4 verliert massiv Ladedruck, in der Spitze bis zu 0,506 bar! Update: Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass BMW über den Winter einen neuen Turbolader homologiert hat und die Werte daher nicht vergleichbar sind.

Neu eingestuft sind der Ferrari 296 GT3 Evo und die Evo-Version des Porsche 911 GT3 R (992).

BoP NLS + 24h für alle GT3-Boliden im Überblick

Werte in Klammern: Veränderung zur vorherigen BoP-Einstufung

FA = Falken

GY = Goodyear

MI = Michelin

PI = Pirelli

YO = Yokohama

HA = Hankook

TO = Toyo

DU = Dunlop

Aston Martin Vantage GT3 AMR

Fahrzeuggewicht: 1.340 Kilogramm

Ladedruck: 1,300 - 1,840 bar

Heckflügel: 8,6 Grad

Anstellwinkel: 0,395 Grad

Sturz V/H: 3,2/2,5 Grad

Tank: 121 Liter

Aston Martin Vantage GT3 AMR Evo

Fahrzeuggewicht: 1.345 Kilogramm

Ladedruck: 1,300 - 1,840 bar

Heckflügel: 9,0 Grad

Anstellwinkel: 0,23 Grad

Sturz V/H: MI: 3,1/2,2 Grad, PI: 3,6/3,2

Tank: 123 Liter

Audi R8 LMS GT3 Evo II

Fahrzeuggewicht: 1.305 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x 34,5 Millimeter

Heckflügel: 5,0 Grad

Anstellwinkel: FA & GY: 0,536 Grad; MI & YO: 0,494

Sturz V/H: FA & GY: 3,4/2,5 Grad; MI & YO: 3,3/2,5

Tank: 115 Liter (Klasse AT: 123 Liter)

BMW M4 GT3 Evo

Fahrzeuggewicht: 1.350 Kilogramm

Ladedruck: 1,000 - 2,194 bar

Heckflügel: MI: 1,0 Grad/YO: 2,0 Grad

Anstellwinkel: MI: 0,46 Grad/YO: 0,34 Grad

Sturz V/H: MI: 3,5/2,4 Grad/ YO: 3,8/2,4 Grad

Tank: 115 Liter

BMW M3 Touring 24h

Fahrzeuggewicht: 1.350 Kilogramm

Ladedruck: 1,000 - 2,214 bar

Heckflügel: 4,0 Grad

Anstellwinkel: YO: 0,46 Grad

Sturz V/H: YO: 3,8/2,4 Grad

Tank: 118 Liter

BMW Z4 GT3

Fahrzeuggewicht: 1.275 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x 65,0 Millimeter

Heckflügel: -2,75 Grad

Anstellwinkel: 6,0 Grad

Sturz V/H: PI: 3,7/3,2 Grad; FA: 3,6/2,2 Grad

Tank: 114 Liter

Ferrari 296 GT3

Fahrzeuggewicht: 1365 Kilogramm

Ladedruck: 1,557 - 2,413 bar

Heckflügel: 6,0 Grad

Anstellwinkel: 0,33 Grad

Sturz V/H: GY: 2,7/2,5 Grad; MI: 3,0/2,7; PI: 3,1/3,0; YO: 2,8/2,4

Tank: 118 Liter

Ferrari 296 GT3 Evo

Fahrzeuggewicht: 1350 Kilogramm

Ladedruck: 1,557 - 2,413 bar

Heckflügel: 5,3 Grad

Anstellwinkel: 0,45 Grad

Sturz V/H: GY: 2,7/2,5 Grad; MI: 3,0/2,7; PI: 3,1/3,0; YO: 2,8/2,4

Tank: 118 Liter

Ford Mustang GT3

Fahrzeuggewicht: 1350 Kilogramm (+10)

Luftmengenbegrenzer: 1x 35,0 + 1x 36,0 Millimeter (1x +1,0)

Heckflügel: 5,5 Grad

Anstellwinkel: 0,1 Grad

Sturz V/H: 3,8/3,0 Grad

Tank: 121 Liter

HWA EVO.R

Fahrzeuggewicht: 1450 Kilogramm

Ladedruck: 1,800 - 2,453 bar

Heckflügel: -4,0/41,0 Grad

Anstellwinkel: 0,375 Grad

Sturz V/H: nicht festgelegt

Tank: 123 Liter

Lamborghini Huracan GT3 Evo1

Fahrzeuggewicht: 1.300 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x 38,5 Millimeter

Heckflügel: 10,0 Grad

Anstellwinkel: 0,22 Grad

Sturz V/H: 3,5/3,2 Grad

Tank: 113 Liter

Lamborghini Huracan GT3 Evo2

Fahrzeuggewicht: 1.335 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x 50,5 Millimeter (+0,5)

Heckflügel: MI: 9,5 Grad; GY: 8,5

Anstellwinkel: MI: 0,27 Grad; GY: 0,12

Sturz V/H: GY: 2,4/2,5 Grad; MI: 3,0/2,6

Tank: 124 Liter

McLaren 720S GT3 Evo

Fahrzeuggewicht: 1320 Kilogramm

Ladedruck: 1,010 - 1,728 bar

Heckflügel: 4,1 Grad

Anstellwinkel: 0,7 Grad

Sturz V/H: 3,3/3,0 Grad

Tank: 121 Liter

Mercedes-AMG GT3

Fahrzeuggewicht: 1.355 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x 34,5 Millimeter

Heckflügel: 5,0 Grad

Anstellwinkel: GY: 0,6 Grad ; MI: 0,68; TO: 0,68

Sturz V/H: GY: 3,8/2,7 Grad; MI: 3,6/2,5; YO: 3,5/2,7; TO: 3,6/2,5

Tank: 121 Liter

Porsche 911 GT3 R (992) 2023

Fahrzeuggewicht: 1.345 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x 36,0 + 1x 35,0 Millimeter

Heckflügel: 8,1 Grad

Anstellwinkel: FA & PI: 0,52 Grad; HA: 0,45; MI: 0,47

Sturz V/H: FA: 3,0/3,0 Grad; HA: 3,0/2,7; MI: 2,85/2,90; PI: 3,7/3,6

Tank: 113 Liter

Porsche 911 GT3 R (992) 2026

Fahrzeuggewicht: 1.350 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x 36,0 Millimeter

Heckflügel: 5,1 Grad

Anstellwinkel: DU, FA & PI: 0,52 Grad; HA: 0,45; MI & GY: 0,47

Sturz V/H: DU & FA: 3,0/3,0 Grad; HA: 3,0/2,7; MI: 2,70/2,90; PI: 3,7/3,6; GY 3,0/2,2

Tank: 113 Liter