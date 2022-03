BoP NLS1: So gehen die SP9-Fahrzeuge in den Auftakt Audi R8 LMS GT3 Evo II und BMW M4 GT3 erhalten ihre erste Nordschleifen-Einstufung in der SP9 - Fahrzeuge bleiben größtenteils auf dem Stand Ende 2021

Autor: Heiko Stritzke Audio-Player laden Der Auftakt der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) steht unmittelbar bevor. Der Veranstalter VLN hat die Balance of Performance (BoP) für die Klasse SP9 GT3 veröffentlicht. Darin enthalten sind der neue Audi R8 LMS GT3 Evo II und der BMW M4 GT3. Im Vergleich zum Saisonfinale 2021 haben sich die Einstufungen der bekannten Fahrzeuge nicht geändert. Das bedeutet, dass der Porsche 911 GT3 R weiterhin mit zwei unterschiedlich großen Luftmengenbegrenzern an den Start geht. Es sind lediglich die zwei neuen Modelle hinzugekommen. Der BMW M4 GT4 darf leichter an den Start gehen als sein Vorgänger M6 GT3. Das war aber auch schon bei den letztjährigen Rennen der Fall, als der M4 GT3 in der SPX-Klasse als GT3-Prototyp angetreten ist. Der M4 erhält 0,01 bar mehr Ladedruck im Bereich zwischen 4.000 und 6.250 Umdrehungen pro Minute (Drehzahlbegrenzer: 7.500 U/min). Ansonsten bleibt die Einstellung unverändert. Weiterhin wird beim BMW M4 GT3 auf Luftmengenbegrenzer verzichtet, bei den anderen Turbofahrzeugen sind sie aber noch vorhanden. Der Audi R8 LMS GT3 Evo II erhält deutlich kleinere Luftmengenbegrenzer aufgrund des veränderten Ansaugtrakts als die Evo-I-Variante. Darüber hinaus ist er 20 Kilogramm schwerer als das Vorgängermodell. Balance of Performance SP9 67. ADAC Westfalenfahrt 2022 Fahrzeug Gewicht Max. Ladedruck Restriktor Max. Leistung Tank Aston Martin Vantage AMR GT3 1.330 kg 1,695 bar - 523 PS 118 l Audi R8 LMS GT3 (Evo I) 1.315 kg - 2x38,0 mm 512 PS 112 l Audi R8 LMS GT3 Evo II 1.335 kg - 2x35,0 mm 512 PS 112 l BMW M6 GT3 1.340 kg 1,735 bar 2x33,0 mm 523 PS 116 l BMW M4 GT3 1.330 kg 2,430 bar - 520 PS 110 l Ferrari 488 GT3 (2018) 1.300 kg 1,593 bar 2x33,1 mm 537 PS 115 l Ferrari 488 GT3 (2020) 1.310 kg 1,595 bar 2x33,1 mm 537 PS 116 l Lamborghini Huracan GT3 1.300 kg - 2x37,5 mm 514 PS 113 l Mercedes-AMG GT3 1.345 kg - 2x33,0 mm 540 PS 118 l Porsche 911 GT3 R 1.310 kg - 1x34,0 + 1x33,3 mm 523 PS 110 l Mit Bildmaterial von VLN/Jan Brucke.