BoP NLS2 2026: Die Balance of Performance für die GT3-Boliden

Ob Porsche 911 GT3 R, BMW M4 GT3, Audi R8 LMS GT3, Mercedes-AMG GT3, Ford Mustang GT3, Lamborghini Huracan GT3, Aston Martin Vantage GT3, Ferrari 296 GT3 oder McLaren 720S GT3: An der Balance of Performance (BoP) kommt in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) und beim 24-Stunden-Rennen kein Fahrzeug vorbei.

Die Einstufung der GT3-Boliden in der Klasse SP9 übernimmt der Technikausschuss des ADAC Nordrhein, der als Veranstalter des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring die Hoheit über die SP-Regularien besitzt.

Die BoP wird am Nürburgring weiterhin klassisch über die Stellschrauben Fahrzeuggewicht und Ladedruck beziehungsweise Luftmengenbegrenzer erstellt. Auf Drehmomentsensoren wie in Le Mans wird verzichtet, um die Kosten im Rahmen zu halten.

Darüber hinaus gelten feste Werte für den Anstellwinkel des Heckflügels und des Fahrzeugs selbst ("Rake") sowie für den Radsturz. Diese Werte können je nach Reifenhersteller variieren. Die Benzinmenge ist so begrenzt, dass die GT3-Fahrzeuge acht Runden am Stück fahren können.

Beim 24-Stunden-Rennen hat der Veranstalter die Möglichkeit, die BoP während der laufenden Veranstaltung bis zum Start des Rennens anzupassen, wovon in der Vergangenheit auch oft Gebrauch gemacht wurde.

BoP-Veränderungen: Was wird angepasst?

Update NLS2: Wenig überraschend gibt es nach dem abgesagten ersten Rennen keine Änderungen in der SP9-Klasse. Lediglich der BMW M3 Touring 24h wird in der SPX-Klasse neu eingestuft und erhält dieselbe Ladedruckkurve wie der M4 GT3 Evo bei ebenfalls 1.365 Kilogramm. Diese wurde bei NLS1 deutlich nach unten korrigiert (siehe unten).

Update NLS1: Gegenüber dem Saisonfinale 2025 gibt es zum Saisonstart einige signifikante Anpassungen, darunter eine komplette Neueinstufung des Mercedes-AMG GT3. Der AMG wird 20 Kilogramm schwerer, dafür werden die Luftmengenbegrenzer um jeweils 0,5 Millimeter vergrößert, insgesamt also ein Millimeter. Das Fahrzeug wird in seinem Gesamt-Anstellwinkel ("Rake") um 0,097 Grad flacher gestellt. Um den Vorteil auf der Geraden auszugleich, muss dafür der Heckflügel um gleich vier Grad steiler gestellt werden. Außerdem wurden Sturzwerte für den neuen Toyo-Reifen definiert.

Der Lamborghini Huracan GT3 Evo1 darf bei seinem Abschiedsrennen (Konrad wird ab NLS2 auf Evo2 umrüsten) ebenfalls zwei um jeweils 0,5 Millimeter größere Air-Restriktoren verwenden, eine Gegensanktion gibt es nicht. Anders ergeht es dem Aston Martin AMG GT3 ohne Evo-Paket, der 20 Kilogramm zuladen muss.

Eine ganz harte Einbremsung erfährt der BMW M4 GT3 Evo: Nach Vorwürfen nach dem 24-Stunden-Rennen im Vorjahr über Leistungsspitzen gibt es 20 Kilogramm obendrauf. Viel schlimmer aber: Der M4 verliert massiv Ladedruck, in der Spitze bis zu 0,506 bar!

Neu eingestuft sind der Ferrari 296 GT3 Evo und die Evo-Version des Porsche 911 GT3 R (992).

BoP NLS + 24h für alle GT3-Boliden im Überblick

Werte in Klammern: Veränderung zur vorherigen BoP-Einstufung

FA = Falken

GY = Goodyear

MI = Michelin

PI = Pirelli

YO = Yokohama

HA = Hankook

TO = Toyo

DU = Dunlop

Aston Martin Vantage GT3 AMR

Fahrzeuggewicht: 1.340 Kilogramm

Ladedruck: 1,662 - 1,825 bar

Heckflügel: 8,6 Grad

Anstellwinkel: 0,395 Grad

Sturz V/H: 3,2/2,5 Grad

Tank: 118 Liter

Aston Martin Vantage GT3 AMR Evo

Fahrzeuggewicht: 1.325 Kilogramm

Ladedruck: 1,662 - 1,820 bar

Heckflügel: 9,0 Grad

Anstellwinkel: 0,23 Grad

Sturz V/H: MI: 3,1/2,2 Grad, PI: 3,6/3,2

Tank: 120 Liter

Audi R8 LMS GT3 Evo II

Fahrzeuggewicht: 1.305 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x 34,5 Millimeter

Heckflügel: 5,0 Grad

Anstellwinkel: FA & GY: 0,536 Grad; MI & YO: 0,494

Sturz V/H: FA & GY: 3,4/2,5 Grad; MI & YO: 3,3/2,5

Tank: 113 Liter (Klasse AT: 114l)

BMW M4 GT3 Evo

Fahrzeuggewicht: 1.365 Kilogramm

Ladedruck: 1,820 - 2,285 bar

Heckflügel: 1,0 Grad

Anstellwinkel: 0,46 Grad

Sturz V/H: 3,5/2,4 Grad

Tank: 110 Liter

Ferrari 296 GT3

Fahrzeuggewicht: 1345 Kilogramm

Ladedruck: 1,713 - 2,413 bar

Heckflügel: 6,0 Grad

Anstellwinkel: 0,33 Grad

Sturz V/H: GY: 2,7/2,5 Grad; MI: 3,0/2,7; PI: 3,1/3,0; YO: 2,8/2,4

Tank: 115 Liter

Ferrari 296 GT3 Evo

Fahrzeuggewicht: 1365 Kilogramm

Ladedruck: 1,713 - 2,413 bar

Heckflügel: 5,3 Grad

Anstellwinkel: 0,45 Grad

Sturz V/H: GY: 2,7/2,5 Grad; MI: 3,0/2,7; PI: 3,1/3,0; YO: 2,8/2,4

Tank: 115 Liter

Ford Mustang GT3

Fahrzeuggewicht: 1320 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x 36,0 + 1x 35,0 Millimeter

Heckflügel: 5,5 Grad

Anstellwinkel: 0,1 Grad

Sturz V/H: 3,8/3,0 Grad

Tank: 122 Liter

Lamborghini Huracan GT3 Evo1

Fahrzeuggewicht: 1.300 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x 38,5 Millimeter

Heckflügel: 10,0 Grad

Anstellwinkel: 0,22 Grad

Sturz V/H: 3,5/3,2 Grad

Tank: 113 Liter

Lamborghini Huracan GT3 Evo2

Fahrzeuggewicht: 1.320 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x 51,0 Millimeter

Heckflügel: MI: 9,5 Grad; GY: 8,5

Anstellwinkel: MI: 0,27 Grad; GY: 0,12

Sturz V/H: GY: 2,4/2,5 Grad; MI: 3,0/2,6

Tank: 120 Liter

McLaren 720S GT3 Evo

Fahrzeuggewicht: 1.320 Kilogramm

Ladedruck: 1,270 - 1,728 bar

Heckflügel: 4,1 Grad

Anstellwinkel: 0,7 Grad

Sturz V/H: 3,3/3,0

Tank: 118 Liter

Mercedes-AMG GT3

Fahrzeuggewicht: 1.355 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x 34,5 Millimeter

Heckflügel: 5,0 Grad

Anstellwinkel: 0,503 Grad

Sturz V/H: GY: 3,6/2,7 Grad; MI: 3,6/2,5; YO: 3,5/2,7; TO: 3,6/2,5

Tank: 118 Liter

Porsche 911 GT3 R (992) 2023

Fahrzeuggewicht: 1.345 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x 36,0 Millimeter

Heckflügel: 8,1 Grad

Anstellwinkel: FA & PI: 0,52 Grad; HA: 0,45; MI: 0,47

Sturz V/H: FA: 3,1/3,1 Grad; HA: 3,0/2,7; MI: 2,85/2,90; PI: 2,8/3,2

Tank: 112 Liter

Porsche 911 GT3 R (992) 2026

Fahrzeuggewicht: 1.345 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x 36,0 + 1x 35,0 Millimeter

Heckflügel: 5,1 Grad

Anstellwinkel: DU, FA & PI: 0,52 Grad; HA: 0,45; MI & GY: 0,47

Sturz V/H: DU & FA: 3,1/3,1 Grad; HA: 3,0/2,7; MI: 2,85/2,90; PI: 2,8/3,2; GY 3,0/2,2

Tank: 112 Liter