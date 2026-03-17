BoP NLS2 2026: Die Balance of Performance für die GT3-Boliden
Die Einstufung der SP9- und SPX-Boliden in der BoP ist auf der Nürburgring-Nordschleife immer ein Zankapfel - So gehen die Boliden ins Rennen
Die Balance of Performance in der Nürburgring-Langstrecken-Serie 2025
Foto: VLN
Ob Porsche 911 GT3 R, BMW M4 GT3, Audi R8 LMS GT3, Mercedes-AMG GT3, Ford Mustang GT3, Lamborghini Huracan GT3, Aston Martin Vantage GT3, Ferrari 296 GT3 oder McLaren 720S GT3: An der Balance of Performance (BoP) kommt in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) und beim 24-Stunden-Rennen kein Fahrzeug vorbei.
Die Einstufung der GT3-Boliden in der Klasse SP9 übernimmt der Technikausschuss des ADAC Nordrhein, der als Veranstalter des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring die Hoheit über die SP-Regularien besitzt.
Die BoP wird am Nürburgring weiterhin klassisch über die Stellschrauben Fahrzeuggewicht und Ladedruck beziehungsweise Luftmengenbegrenzer erstellt. Auf Drehmomentsensoren wie in Le Mans wird verzichtet, um die Kosten im Rahmen zu halten.
Darüber hinaus gelten feste Werte für den Anstellwinkel des Heckflügels und des Fahrzeugs selbst ("Rake") sowie für den Radsturz. Diese Werte können je nach Reifenhersteller variieren. Die Benzinmenge ist so begrenzt, dass die GT3-Fahrzeuge acht Runden am Stück fahren können.
Beim 24-Stunden-Rennen hat der Veranstalter die Möglichkeit, die BoP während der laufenden Veranstaltung bis zum Start des Rennens anzupassen, wovon in der Vergangenheit auch oft Gebrauch gemacht wurde.
BoP-Veränderungen: Was wird angepasst?
Update NLS2: Wenig überraschend gibt es nach dem abgesagten ersten Rennen keine Änderungen in der SP9-Klasse. Lediglich der BMW M3 Touring 24h wird in der SPX-Klasse neu eingestuft und erhält dieselbe Ladedruckkurve wie der M4 GT3 Evo bei ebenfalls 1.365 Kilogramm. Diese wurde bei NLS1 deutlich nach unten korrigiert (siehe unten).
Update NLS1: Gegenüber dem Saisonfinale 2025 gibt es zum Saisonstart einige signifikante Anpassungen, darunter eine komplette Neueinstufung des Mercedes-AMG GT3. Der AMG wird 20 Kilogramm schwerer, dafür werden die Luftmengenbegrenzer um jeweils 0,5 Millimeter vergrößert, insgesamt also ein Millimeter. Das Fahrzeug wird in seinem Gesamt-Anstellwinkel ("Rake") um 0,097 Grad flacher gestellt. Um den Vorteil auf der Geraden auszugleich, muss dafür der Heckflügel um gleich vier Grad steiler gestellt werden. Außerdem wurden Sturzwerte für den neuen Toyo-Reifen definiert.
Der Lamborghini Huracan GT3 Evo1 darf bei seinem Abschiedsrennen (Konrad wird ab NLS2 auf Evo2 umrüsten) ebenfalls zwei um jeweils 0,5 Millimeter größere Air-Restriktoren verwenden, eine Gegensanktion gibt es nicht. Anders ergeht es dem Aston Martin AMG GT3 ohne Evo-Paket, der 20 Kilogramm zuladen muss.
Eine ganz harte Einbremsung erfährt der BMW M4 GT3 Evo: Nach Vorwürfen nach dem 24-Stunden-Rennen im Vorjahr über Leistungsspitzen gibt es 20 Kilogramm obendrauf. Viel schlimmer aber: Der M4 verliert massiv Ladedruck, in der Spitze bis zu 0,506 bar!
Neu eingestuft sind der Ferrari 296 GT3 Evo und die Evo-Version des Porsche 911 GT3 R (992).
BoP NLS + 24h für alle GT3-Boliden im Überblick
Werte in Klammern: Veränderung zur vorherigen BoP-Einstufung
FA = Falken
GY = Goodyear
MI = Michelin
PI = Pirelli
YO = Yokohama
HA = Hankook
TO = Toyo
DU = Dunlop
Aston Martin Vantage GT3 AMR
Fahrzeuggewicht: 1.340 Kilogramm
Ladedruck: 1,662 - 1,825 bar
Heckflügel: 8,6 Grad
Anstellwinkel: 0,395 Grad
Sturz V/H: 3,2/2,5 Grad
Tank: 118 Liter
Aston Martin Vantage GT3 AMR Evo
Fahrzeuggewicht: 1.325 Kilogramm
Ladedruck: 1,662 - 1,820 bar
Heckflügel: 9,0 Grad
Anstellwinkel: 0,23 Grad
Sturz V/H: MI: 3,1/2,2 Grad, PI: 3,6/3,2
Tank: 120 Liter
Audi R8 LMS GT3 Evo II
Fahrzeuggewicht: 1.305 Kilogramm
Luftmengenbegrenzer: 2x 34,5 Millimeter
Heckflügel: 5,0 Grad
Anstellwinkel: FA & GY: 0,536 Grad; MI & YO: 0,494
Sturz V/H: FA & GY: 3,4/2,5 Grad; MI & YO: 3,3/2,5
Tank: 113 Liter (Klasse AT: 114l)
BMW M4 GT3 Evo
Fahrzeuggewicht: 1.365 Kilogramm
Ladedruck: 1,820 - 2,285 bar
Heckflügel: 1,0 Grad
Anstellwinkel: 0,46 Grad
Sturz V/H: 3,5/2,4 Grad
Tank: 110 Liter
Ferrari 296 GT3
Fahrzeuggewicht: 1345 Kilogramm
Ladedruck: 1,713 - 2,413 bar
Heckflügel: 6,0 Grad
Anstellwinkel: 0,33 Grad
Sturz V/H: GY: 2,7/2,5 Grad; MI: 3,0/2,7; PI: 3,1/3,0; YO: 2,8/2,4
Tank: 115 Liter
Ferrari 296 GT3 Evo
Fahrzeuggewicht: 1365 Kilogramm
Ladedruck: 1,713 - 2,413 bar
Heckflügel: 5,3 Grad
Anstellwinkel: 0,45 Grad
Sturz V/H: GY: 2,7/2,5 Grad; MI: 3,0/2,7; PI: 3,1/3,0; YO: 2,8/2,4
Tank: 115 Liter
Ford Mustang GT3
Fahrzeuggewicht: 1320 Kilogramm
Luftmengenbegrenzer: 1x 36,0 + 1x 35,0 Millimeter
Heckflügel: 5,5 Grad
Anstellwinkel: 0,1 Grad
Sturz V/H: 3,8/3,0 Grad
Tank: 122 Liter
Lamborghini Huracan GT3 Evo1
Fahrzeuggewicht: 1.300 Kilogramm
Luftmengenbegrenzer: 2x 38,5 Millimeter
Heckflügel: 10,0 Grad
Anstellwinkel: 0,22 Grad
Sturz V/H: 3,5/3,2 Grad
Tank: 113 Liter
Lamborghini Huracan GT3 Evo2
Fahrzeuggewicht: 1.320 Kilogramm
Luftmengenbegrenzer: 1x 51,0 Millimeter
Heckflügel: MI: 9,5 Grad; GY: 8,5
Anstellwinkel: MI: 0,27 Grad; GY: 0,12
Sturz V/H: GY: 2,4/2,5 Grad; MI: 3,0/2,6
Tank: 120 Liter
McLaren 720S GT3 Evo
Fahrzeuggewicht: 1.320 Kilogramm
Ladedruck: 1,270 - 1,728 bar
Heckflügel: 4,1 Grad
Anstellwinkel: 0,7 Grad
Sturz V/H: 3,3/3,0
Tank: 118 Liter
Mercedes-AMG GT3
Fahrzeuggewicht: 1.355 Kilogramm
Luftmengenbegrenzer: 2x 34,5 Millimeter
Heckflügel: 5,0 Grad
Anstellwinkel: 0,503 Grad
Sturz V/H: GY: 3,6/2,7 Grad; MI: 3,6/2,5; YO: 3,5/2,7; TO: 3,6/2,5
Tank: 118 Liter
Porsche 911 GT3 R (992) 2023
Fahrzeuggewicht: 1.345 Kilogramm
Luftmengenbegrenzer: 2x 36,0 Millimeter
Heckflügel: 8,1 Grad
Anstellwinkel: FA & PI: 0,52 Grad; HA: 0,45; MI: 0,47
Sturz V/H: FA: 3,1/3,1 Grad; HA: 3,0/2,7; MI: 2,85/2,90; PI: 2,8/3,2
Tank: 112 Liter
Porsche 911 GT3 R (992) 2026
Fahrzeuggewicht: 1.345 Kilogramm
Luftmengenbegrenzer: 1x 36,0 + 1x 35,0 Millimeter
Heckflügel: 5,1 Grad
Anstellwinkel: DU, FA & PI: 0,52 Grad; HA: 0,45; MI & GY: 0,47
Sturz V/H: DU & FA: 3,1/3,1 Grad; HA: 3,0/2,7; MI: 2,85/2,90; PI: 2,8/3,2; GY 3,0/2,2
Tank: 112 Liter
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