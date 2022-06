BoP VLN/NLS Lauf 3 2022: Kleinere Tanks, bitte

Audio-Player laden

Die Einstufung in der Balance of Performance für den anstehenden Lauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS, ehemals VLN) an diesem Samstag steht fest. Der ADAC Nordrhein legt nur geringfügig Hand an.

Die größte Änderung im Vergleich zur finalen BoP beim 24h-Rennen auf der Nordschleife liegt beim Tankvolumen: Alle Fahrzeuge müssen mit drei Litern weniger auskommen. Einzige Ausnahme ist der Audi R8 LMS evo II, der fünf Liter weniger mitnehmen darf.

Abgesehen davon wird einzig der Aston Martin Vantage AMR GT3 von den Regelhütern des ADAC Nordrhein wirklich eingebremst. Der britische Bolide muss fünf Kilo zuladen und muss gleichzeitig mit 0,015 bar weniger Ladedruck auskommen.

Die maximale Leistung des Aston Martin auf dem Rollenprüfstand sinkt von 538 auf 523 PS. Eine weitere Änderung betrifft die 2018er-Evo-Stufe des Ferrari 488 GT3. Der italienische Rennwagen muss ebenfalls Gewicht zuladen, in diesem Fall sind es 15 Kilogramm.

Das 45. RCM DMV Grenzlandrennen startet wie gewohnt am Samstag um 12:00 Uhr MESZ und geht über die Distanz von vier Stunden. Das Zeittraining beginnt um 8:30 Uhr MESZ. Die gesamte Action kann im Livestream auf 'Motorsport.com' verfolgt werden.

NLS 2022: BoP 45. RCM DMV Grenzlandrennen

(in Klammern Veränderungen zur finalen BoP beim 24h-Rennen)

Aston Martin Vantage AMR GT3

Mindestgewicht: 1.335 Kilogramm (+5)

Maximal zulässiger Ladedruck: 1,710 bar (-0,015)

Max. Leistung Rollenprüfstand: 523 PS (-15)

Tank: 118 Liter (-3)

Audi R8 LMS GT3 evo II

Mindestgewicht: 1.325 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x34,5 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: 512 PS

Tank: 112 Liter (-5)

BMW M4 GT3

Mindestgewicht: 1.350 Kilogramm

Maximal zulässiger Ladedruck: 2,428 bar

Max. Leistung Rollenprüfstand: 520 PS

Tank: 110 Liter (-3)

Ferrari 488 GT3 (2018)

Mindestgewicht: 1.300 Kilogramm (+15)

Maximal zulässiger Ladedruck: 1,593 bar

Max. Leistung Rollenprüfstand: 537 PS

Tank: 115 Liter (-3)

Ferrari 488 GT3 (2020)

Mindestgewicht: 1.305 Kilogramm

Maximal zulässiger Ladedruck: 1,595 bar

Max. Leistung Rollenprüfstand: 537 PS

Tank: 116 Liter (-3)

Lamborghini Huracan GT3

Mindestgewicht: 1.300 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x37,5 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: 514 PS

Tank: 113 Liter (-3)

Mercedes-AMG GT3

Mindestgewicht: 1.355 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 2x34,0 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: 548 PS

Tank: 118 (-3) Liter

Porsche 911 GT3 R

Mindestgewicht: 1.300 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x34,0+1x33,3 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: 523 PS

Tank: 110 Liter (-3)

Glickenhaus SCG004c

Mindestgewicht: 1.310 Kilogramm

Luftmengenbegrenzer: 1x31,0 + 1x32,0 Millimeter

Max. Leistung Rollenprüfstand: 536 PS

Tank: 115 Liter (-3)

KTM X-Bow GTX

Mindestgewicht: 1.285 Kilogramm

Maximal zulässiger Ladedruck: 2,360 bar

Max. Leistung Rollenprüfstand: 525 PS

Tank: 118 Liter (-3)

Mit Bildmaterial von Jan Brucke/VLN.