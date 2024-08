NLS 2025 mit neun Rennen bestätigt, NES findet nicht mehr statt

Die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG hat bekannt gegeben, sich mit der Veranstaltergemeinschaft Langstrecke Nürburgring (VLN) auf einen Vertrag für 2025 geeinigt zu haben. Das hat der Nürburgring in den sozialen Medien und einer kurzen Pressemitteilung bekannt gegeben, die genauen Termine werden erst in der kommenden Woche kommuniziert. Informationen von Motorsport-Total.com zufolge wird es keinen November-Termin mehr geben.

"Mit der frühzeitigen Einigung können sich nun die VLN als Ausrichter der Nürburgring Langstrecken-Serie sowie die teilnehmenden Teams bestmöglich auf die Herausforderungen der kommenden Saison vorbereiten", erklärt Ingo Böder, Geschäftsführer der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG.

Die VLN musste eine Bürgschaft über eine Summe zwischen 1,1 und 1,2 Millionen Euro als Anzahlung für die Saison 2025 leisten, wie Motorsport-Total.com in dieser Woche vermeldet hat. Dies ist nun offenbar gelungen.

Die Bürgschaft dient manchen Stimmen zufolge dem Nürburgring-Besitzer NR Holding als Sicherung, weil die Zahlungskraft der VLN in der Vergangenheit in Zweifel stand. Andere sehen darin einen weiteren Versuch, im Zuge des Machtkampfs die Zügel wieder in die Hand zu nehmen.

Mit der Einigung ist nun klar, dass es 2025 wieder eine "klassische" NLS-Saison geben wird. 2024 war eine Notlösung, weil die Termine zwischen der NLS und der konkurrierenden Nürburgring-Endurance-Serie (NES) aufgeteilt wurden.

Die NES ist nun aber gleich wieder Geschichte. "Die Nürburgring Endurance Serie (NES) hat im Sinne des Langstrecken-Motorsports und der Teams die Entscheidung getroffen, von der Option, im Jahr 2025 Rennen durchzuführen, keinen Gebrauch zu machen", heißt es in der Presseaussendung des Nürburgrings.

Der Machtkampf um den Langstreckensport am Nürburgring in Grafiken erklärt

Die Ereignisse 2024 haben gezeigt, dass die Serie kaum neben der NLS bestehen kann. Mit acht blockierten Wochenenden geht außerdem der Platz im äußerst gut gefüllten Terminkalender des Nürburgrings knapp.

Der Langstreckensport beendet damit vorerst ein fast zwei Jahre andauerndes Kapitel eines komplexen Machtkampfs. Die VLN stand während des Sommers 2023 ohne Rennstrecke da, erkämpfte sich aber vor Gericht das Zugangsrecht zum Nürburgring. Zudem stiegen drei ADAC-Regionalvereine als Sponsor ein.

Daraufhin konkurrierten im Jahr 2024 zwei Langstreckenserien - NLS und NES - um die Gunst von Teilnehmern, Zuschauern und Sportwarten, mit einem eindeutigen Votum für die NLS. Die NES musste zwei geplante Rennen absagen und strich daraufhin alle weiteren Termine für die Saison 2024.

Ob das letzte Wort im Machtkampf damit gesprochen ist, wird die Zukunft zeigen müssen.