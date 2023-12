F1-Weltmeister Max Verstappen siegt bei virtuellem Rennen auf der Nordschleife

Das war nichts für schwache Nerven. In einem packenden Finale haben Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und Rudy van Buren im Ferrari 296 GT3 des Team Redline Rennen zwei der digitalen Nürburgring-Langstrecken-Serie 2023/24 gewonnen. Bei der Zieldurchfahrt betrug der Vorsprung auf Elias Seppänen und Kevin Ellis jun. im Mercedes-AMG GT3 des AMG Team MSI 4,76 Sekunden.

Platz drei in der digitalen Grünen Hölle sicherten sich Sindre Setsaas und Carl E. Jansson in einem weiteren Mercedes-AMG für das AMG Team Williams. Abgerundet wurde der Markenmix an der Spitze des Feldes beim 3-Stunden-Rennen von dem Lamborghini Huracan GT3 EVO von Sontek und dem BMW M4 GT3 von BS+Competition.

Im Qualifying holte sich der Finne Sami-Matti Trogen im Sontek-Lambo die Poleposition mit einer Zeit von 7:51,487 Sekunden. Verstappen musste sich auf der virtuellen Nordschleife lediglich um 0,154 Sekunden geschlagen geben und komplettierte Startreihe eins.

In den ersten Runden jagten beide Stoßstange an Stoßstange durch die Grüne Hölle. Verstappen startete mehrere Angriffe, übernahm die Führung aber erst, als Trogen für eine nachträgliche Stop-and-Go-Strafe aus Rennen eins Box ansteuerte.

Von Platz fünf aus gestartet, arbeiteten sich der ADAC GT-Masters-Champion Seppänen und Teamkollege Ellis bis an die Spitze des Feldes nach vorne. Zu Beginn der letzten von drei Rennstunden schlug dann die Stunde von Ellis, der sich aus dem Windschatten heraus am Ende der Döttinger Höhe am bis dato auf Platz eins liegenden Formel-1-Weltmeister vorbeischob und die Führung eroberte.

Beim letzten Stopp büßte er diesen zwar wieder ein, nachdem jedoch van Buren im Redline-Ferrari für den finalen Stint Platz genommen hatte, griff der Brite erneut an. In der vorletzten Runde übernahm er eingangs der Start-Ziel-Geraden Platz eins.

Van Buren konterte jedoch und schob sich Ausgangs der AMG-Arena mit einigen Berührungen wieder an Ellis vorbei, der sich unmittelbar nach dem Überholvorgang drehte. Damit war der Weg zum Sieg für das niederländische Ferrari-Duo frei.

Mit Bildmaterial von VLN.