Falken: Beim NLS-Saisonhöhepunkt mit bewährter Besetzung

Die Sommerpause in der Saison 2023 der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) ist beendet. Falken Motorsports kehrt beim Saisonhöhepunkt, dem 12-Stunden-Rennen am 9./10. September, in die "Grüne Hölle" zurück und möchte an den Gesamtsieg vom vorangegangen Saisonrennen anknüpfen.

Das 12-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife ist in diesem Jahr zweigeteilt. Den ersten Teil nehmen die Fahrzeuge, darunter die beiden Porsche 911 GT3 R des Falken-Teams, am Samstag in Angriff, wobei die Zielflagge erst bei einbrechender Dunkelheit um 21:30 Uhr gezeigt wird. Der zweite Teil des Rennens findet am Sonntag statt und endet um 18:00 Uhr.

Falken vertraut beim NLS-Saisonhöhepunkt auf bewährte Fahrzeugbesetzungen. Der Porsche mit der Startnummer 3 wird von Klaus Bachler und David Pittard pilotiert. Bachler kehrt damit zum ersten Mal seit dem 24-Stunden-Rennen im Mai ins Falken-Cockpit zurück.

Indes befindet sich Pittard noch in Siegerlaune. Nach dem Triumph beim 24-Stunden-Rennen, damals im Ferrari 296 GT3 von Frikadelli Racing, durfte der Brite auch bei seinem Falken-Debüt im Juli jubeln. Gemeinsam mit Joel Eriksson siegte Pittard beim Rowe 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen.

Daran möchte Pittard nun anknüpfen, doch Konkurrenz kommt aus den eigenen Reihen: Das Schwesterauto mit der Startnummer 4 ist im Falken-Team ebenfalls stark besetzt. Dennis Fetzer und Martin Ragginger teilen sich das Cockpit dieses Porsche 911 GT3 R.

Vor der Sommerpause erreichten Fetzer/Ragginger auf der Strecke einen zweiten Platz, doch die Disqualifikation aufgrund eines Regelverstoßes machte das gute Ergebnis zunichte. Am Wochenende wollen beide beweisen, dass die starke Performance keine Ausnahme war.

