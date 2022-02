Falken: Nordschleifen-Programm auch 2022 mit zwei Porsche 911 GT3 R

Audio-Player laden

In der "Grünen Hölle" erstrahlen auch in der Saison 2022 die türkis-blauen Farben: Falken Motorsports schickt zwei Porsche 911 GT3 R mit acht Piloten auf die Nürburgring-Nordschleife. Die Reifenmarke plant Teilnahmen am 24-Stunden-Rennen (24. bis 29. Mai) sowie an ausgewählten Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS; vormals VLN).

Zum Fahreraufgebot gehören unter anderem Klaus Bachler, Martin Ragginger und Sven Müller. Bachler startet seit 2017 für das Falken-Team und war an der Erfolgsgeschichte des japanischen Reifenherstellers nicht unbeteiligt. 2018 feierte er gemeinsam mit Ragginger den ersten Gesamtsieg eines Falken-Porsche in der damaligen VLN.

Auch Ragginger ist aus dem Team nicht wegzudenken. Der Österreicher tritt schon seit Beginn der Zusammenarbeit zwischen Falken und Porsche (2011) für die Mannschaft auf dem Nürburgring an. 2022 fährt Ragginger seine zwölfte Nordschleifen-Saison und hat nach wie vor Gesamtsiege im Blick.

Das gilt auch für Müller, der ebenfalls seit Jahren zum Falken-Kader gehört. Er stand mehrfach auf dem Podium, zuletzt beim NLS-Saisonfinale 2021, als er den Sieg gemeinsam mit Ragginger nur knapp verpasste. 2022 soll der Schritt auf die höchste Stufe des Treppchens wieder gelingen.

Unterstützung erhalten die langjährigen Falken-Piloten aus Deutschland und Österreich unter anderem aus Neuseeland. Mit Jaxon Evans hat Falken einen Nordschleifen-Neuling an Bord, der erst im Vorjahr seine notwendige Zulassung für die "Grüne Hölle" erlangt hat. Mit Porsche ist Evans allerdings vertraut. In den vergangenen Jahren war er in den weltweiten Markenpokalen, unter anderem Porsche-Supercup, erfolgreich.

Lars Kern ist auf der Nordschleife zuhause. Der Porsche-Entwicklungsfahrer hat sein Talent in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis gestellt, indem er sich zahlreiche Rundenrekorde in der ""Grünen Hölle" sicherte. Alessio Picariello aus Belgien gehört seit 2021 zum Falken-Aufgebot. Mit einem vierten Platz verpasste der erfahrene GT-Pilot einen Podestplatz noch knapp.

Und in Person von Patrick Pilet kehrt ein weiterer Bekannter ins Team zurück. Der Franzose fuhr schon 2019 im Falken-Porsche und feierte starke Ergebnisse. Marco Seefried rundet das Aufgebot ab. Er gilt als GT3-Spezialist und war schon mit zahlreichen Fahrzeugen auf der Nordschleife am Start - unter anderem im BMW M6 GT3 des Falken-Teams. Mit dem Porsche 911 GT3 R schreibt Seefried seine Erfolgsgeschichte nun weiter.

Die Fahrerbesetzungen bei Falken Motorsports variieren im Saisonverlauf und werden jeweils vor dem Rennen bekanntgegeben. Der Auftakt der NLS-Saison 2022 ist für den 26. März geplant.

Mit Bildmaterial von Gruppe C.