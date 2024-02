Finanz-Showdown am Nürburgring um NLS-Kalender

Im Tauziehen um die Zukunft des Langstreckensports auf der Nürburgring-Nordschleife warten alle auf die Termine der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS). Während die Konkurrenzserie des AvD, die Nürburgring-Endurance-Serie (NES), ihre Termine bereits Ende Januar verkündet hatte, war es von Seiten der NLS verdächtig still.

Grund dafür ist offenbar eine neue Hürde, die den Veranstalter VLN vor große Herausforderungen stellt. So verlangt der Nürburgring neuerdings eine Anzahlung für die Durchführung der Saison. Diese soll 50 Prozent der Gesamtkosten für die Saison betragen. Es geht also um einen hohen sechsstelligen Betrag.

Man hält sich an das Urteil, das eine diskriminierungsfreie Terminvergabe vorsieht. Die NES, die den gleichen Vertrag erhielt, konnte die Anzahlung problemlos leisten. Die VLN hingegen war dazu nicht sofort in der Lage. Hinter den Kulissen wurde um eine Lösung gerungen. Erschwerend kam hinzu, dass die ganze Situation in die klassische Winterferienzeit fiel.

Manche sehen darin ein Manöver des Nürburgring-Eigentümers NR Holding, die VLN vor der Saison 2024 finanziell ausbluten zu lassen und so der NES zu helfen. Andere Quellen sprechen von kartellrechtlichen Konsequenzen des Verfahrens - und einer logischen Konsequenz der Tatsache, dass die NR Holding nicht mehr an der Vermarktungsgesellschaft VLN VV beteiligt ist.

Nach Informationen von Motorsport-Total.com hat die VLN nach Vertragsunterzeichnung zehn Tage Zeit, die Zahlung zu leisten. Oder, um es mit den Worten der Pressemitteilung der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, die "damit verbundenen Modalitäten" zu erfüllen.

Die NLS hat die Termine bereits in ihrem Teilnehmerportal veröffentlicht. Diese sehen einen "Double-Header" zum Saisonauftakt am ersten Aprilwochenende vor. Direkt am darauffolgenden Wochenende finden die 24h-Qualifiers statt. Die Hälfte der NLS-Saison 2024 geht also innerhalb von zwölf Tagen über die Bühne.

Es folgen weitere, eher versprengte Rennen im Juni, August, Oktober und Mitte November. Dem frühesten Saisonende in der Geschichte der Serie folgt damit das zweitspäteste. Nur 2001 wurde am 17. November noch einen Tag später gefahren. Die Termine sind, so die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG, auf Wunsch der VLN zustande gekommen.

Terminkalender Nürburgring-Langstrecken-Serie 2024:

6. April: NLS1

7. April: NLS2

13. April: 24h Qualifiers 1

14. April: 24h Qualifiers 2

22. Juni: NLS3

3. August: NLS4

19. Oktober: NLS5

16. November: NLS6

Mit Bildmaterial von Patrick Funk.