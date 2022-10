Fünfter Titel für Adrenalin Motorsport schon bei NLS8 möglich

Audio-Player laden

Vier Punkte für ein Titel-Halleluja: Adrenalin Motorsport hat es am Samstag selbst in der Hand, den fünften Titel in der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) zu holen. Daniel Zils, Oskar Sandberg und Sindre Setsaas haben auf ihrem BMW 330i aus der Klasse VT2-R+4WD (Serienwagen mit 2-Liter-Turbomotor und Hinterrad- oder Allradantrieb) die Möglichkeit zum vorzeitigen Titelgewinn.

Die Chancen stehen gut, denn dem Trio, das bisher sechs Klassensiege aus sechs Rennen geholt hat, reicht Platz sechs in der Klasse beim 46. DMV Münsterlandpokal - sofern sieben oder mehr Fahrzeuge in der Klasse starten (Berechnungen siehe unten).

In der NLS kommt seit dieser Saison ein neues Punktesystem zu tragen. Es orientiert sich weiterhin an der Anzahl der Starter in der Klasse, ist aber bei sieben Teilnehmern gedeckelt. Das heißt, ab sieben Startern gibt es die volle Punktzahl. Derzeit sieht die Lage in der Tabelle folgendermaßen aus, es gibt nur noch zwei Titelkandidaten:

1. Daniel Zils/Oskar Sandberg/Sindre Setsaas (BMW 330i - VT2 R+4WD) - 109 Punkte

4. Mauro Calamia/Ivan Jacoma/Kai Riemer (Porsche 718 Cayman GT4 CS - Cup3) - 85 Punkte

Calamia/Jacoma/Riemer, die auf einem Porsche Cayman von Schmickler Performance an den Start gehen und drei Klassensiege im Laufe des Jahres eingefahren haben, könnten theoretisch noch 30 Punkte durch zwei Klassensiege holen. Sie haben allerdings dann ein Streichergebnis von drei Punkten zu Buche stehen. Maximal können sie also noch 27 Punkte holen. Das würde 112 Zähler bedeuten.

Adrenalin Motorsport bleibt vorsichtig

Damit brauchen Zils/Sandberg/Setsaas nur noch drei Punkte, denn bei Punktgleichheit würden sechs zu fünf Siege zu ihren Gunsten entscheiden. Calamia/Jacoma/Riemer müssen hingegen auf jeden Fall gewinnen. Andernfalls ist der Titel automatisch entschieden - ungeachtet der Platzierung der Cayman-Mannschaft.

Herausforderer in markantem Design: Mauro Calamia, Ivan Jacoma und Kai Riemer Foto: Jan Brucke/VLN

Das Punkteschema teilt sich folgendermaßen auf:

Sieben und mehr Starter: 12 - 9 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

Sechs Starter: 9 - 6 - 4 - 3 - 2 - 1

Fünf Starter: 6 - 4 - 3 - 2 - 1

Vier Starter: 5 - 3 - 2 - 1

Damit reicht der Adrenalin-Mannschaft ein sechster Platz bei sieben oder mehr Startern in der Klasse, um auf 112 Punkte zu kommen. Bei sechs Startern wäre ein vierter Platz ausreichend, bei fünf ein dritter und bei deren vier ein Zweiter.

"Auch wenn die Tabelle ein anderes Bild zeichnet, unsere bisherige Saison in der Klasse VT2 R+4WD war kein Selbstläufer", sagt Adrenalin-Teamchef Matthias Unger. "Wir mussten unsere ganze Erfahrung in die Waagschale werfen und die Rennen waren immer hart umkämpft."

"Auch wenn die Ausgangsbasis für uns sehr gut ist - abgerechnet wird zum Schluss. Wir müssen die beiden Rennen unverändert konzentriert angehen, um an Ende den fünften Titel in Folge einzufahren."

Auf Platz drei rangieren punktgleich aktuell die beiden dominierenden Teams aus der Klasse Cup2. W&S Motorsport (Daniel Blickle und Tim Scheerbarth) und KKrämer Racing (Christopher Brück/Karsten Krämer) haben jedoch keine Chance mehr auf den Titel. Beide haben über den Verlauf der Saison die Siege unter sich aufgeteilt und sich so gegenseitig Punkte weggenommen.

Mit Bildmaterial von Jan Brucke/VLN.