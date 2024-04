"Habt ihr noch ein Auto?" - Wickens nach schwerem Unfall guten Mutes

Einen Tag nach seinem schweren Unfall zum Auftakt der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) ist Robert Wickens bester Laune. Im Krankenhaus freute er sich über eine Pizza und mit dem Hersteller sprach er schon wieder übers Fahren. Das sind gute Nachrichten, denn die Schlagzeilen hätten nach dem Horrorunfall auch ganz anders lauten können.

Details zum Unfall sind spärlich. Als sicher gilt jedoch, dass Wickens mit hoher Geschwindigkeit geradeaus durch die Hohenrain-Schikane geschossen und dann frontal eingeschlagen ist. Danach ist das Auto über den Zaun auf den angrenzenden Parkplatz gekippt, auf dem sich keine Fahrzeuge befanden.

Das war sein Glück, denn dadurch wurde ein Teil der Aufprallenergie vom Fahrzeug abgeführt. Die Landung war vergleichsweise sanft. Wickens wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Neuwied geflogen. Dort liegt er seither und wird noch einen weiteren Tag zu medizinischen Untersuchungen bleiben.

Die medizinische Beobachtung gestaltet sich bei dem querschnittsgelähmten Wickens etwas schwieriger, da er durch seinen früheren IndyCar-Unfall bereits Vorverletzungen mitbringt. Es ist nicht immer leicht zu sagen, ob eine Verletzung schon vorher vorhanden war oder erst durch den jetzigen Unfall entstanden ist. Deshalb werden weitere Beobachtungen angestellt.

Dennoch ist der 35-Jährige guter Dinge. Wie ein Hyundai-Sprecher gegenüber Motorsport-Total.com bestätigte, drehten sich die Gespräche am Samstagabend schon wieder ums Fahren. "Habt ihr noch ein Auto?", sei die Frage gewesen.

Untersuchungen zum Unfall laufen

Wickens' Unfall ereignete sich am Ende seiner 13. Runde. Damit fehlen ihm noch zwei Runden, um das DMSB-Permit-Nordschleife (DPN) A zu erhalten, die ihn zum Start beim 24-Stunden-Rennen auf einem leistungsstarken Auto berechtigen würde. Diese könnte er theoretisch bei den 24h-Qualifiers am kommenden Wochenende absolvieren. Vorher steht aber noch ein Gespräch mit der Familie an ...

Robert Wickens fährt auf einem speziell umgebauten Hyundai Elantra N TCR Foto: smg/Stritzke

Die Ursache des Unfalls mit dem Hyundai Elantra N TCR ist noch völlig unklar. Das Fahrzeug, dessen Sicherheitssysteme ebenso wie die passiven Sicherheitssysteme an der Strecke bei dem Unfall tadellos funktionierten, wurde direkt ins Hauptquartier von Hyundai-Motorsport nach Alzenau gebracht. Warum er mit ungewöhnlich hoher Geschwindigkeit geradeaus geschossen ist, wird noch untersucht.

Das Fahrzeug wurde von Target Competition mit Hilfe von US-Personal eingesetzt. Wickens fährt seit 2022 in der IMSA-Challenge. In dieser Meisterschaft sind GT4- und TCR-Fahrzeuge zugelassen, die Rennen dauern zwischen 100 Minuten und vier Stunden. Im Jahr 2023 gewann Wickens zusammen mit Harry Gottsacker in einem Elantra N den Titel in der TCR-Klasse.

Der Unfall wird Untersuchungen nach sich ziehen. Die Tatsache, dass Wickens noch am selben Abend wieder über das Fahren sprach, zeigt aber auch, welches Niveau die Sicherheit im Motorsport mittlerweile erreicht hat.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.