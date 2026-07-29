"Ich lag mitten im Öl": Aron schildert Bathurst-Unfalldrama vor Comeback

Fünfeinhalb Monate nach seinem Horrorunfall in Bathurst, bei dem er sich zwei Wirbelbrüche zugezogen hat, wird Mercedes-AMG-Werksfahrer Ralf Aron am kommenden Samstag sein Renncomeback geben. Und zwar ausgerechnet auf der vielleicht schwierigsten und gefährlichsten Strecke der Welt, der Nürburgring-Nordschleife - bei NLS7 im Winward-Siegerauto des 24h-Rennens.

"Ich weiß nicht mehr, wer zu mir gesagt hat: 'Was machst du da? Du kehrst direkt auf der Nordschleife zurück?'", erzählt der Este im Gespräch mit Motorsport-Total.com. "Ja, ich verstehe den Punkt, aber ich liebe diesen Ort und sehe kein Problem. Ich bin ziemlich sicher, dass ich beim 24-Stunden-Wochenende mit mehreren Monitoren 80 Prozent aller Onboards des Siegerautos gesehen habe. Ich war mental immer dabei."

Der 28-Jährige hat die vielleicht härtesten Monate seiner Karriere hinter sich - und die Bilder des Unfalls am 15. Februar hat er noch genau vor sich, als er wegen zunächst fehlender Flaggensignale und eines Funkausfalls mit einer Verzögerung von 32g - so die AMG-Unfalldaten - in den Porsche von Johann Zelger krachte.

"Mein erster Gedanke war: Mein Rücken ist gebrochen"

"Ich erinnere mich an alles", sagt er. "Und zwar so, als wäre es in Zeitlupe passiert - jedes Detail." Aron lag beim Restart des 12h-Klassikers am Mount Panorama im CraftBamboo-Mercedes in Führung, was ihm zum Verhängnis werden sollte, weil nach einer unübersichtlichen Kurve plötzlich zwei Boliden die Strecke blockierten.

"Als doppelt Gelb gezeigt wurde, waren da schon die zwei Autos direkt hinter der Kurve", sagt er. "Ich hatte keine Zeit, richtig zu reagieren. Als ich das Auto traf, wusste ich wegen der Schmerzen und allem, was ich gespürt habe, dass etwas nicht stimmt. Mein erster Gedanke war: Mein Rücken ist gebrochen."

Daher wollte er eigentlich im Auto sitzen bleiben. "Wegen der Schmerzen ist es schwierig zu atmen. Und man will sich nicht noch mehr verletzen, denn wir wissen, dass man beim Rücken aufpassen muss. Aber dann waren da plötzlich Flammen vor mir. Ich dachte also, ich muss da raus!"

"Die Fans fingen an zu schreien: 'Geh da weg, da ist ein Feuer!'"

Das Aussteigen habe sich für Aron wie eine Ewigkeit angefühlt, auch wenn Videoaufnahmen zeigen, dass vom Anhalten bis zum Ausstieg nur rund 15 Sekunden vergingen. "Als ich aus dem Auto war, konnte ich nicht aufstehen. Also bin ich zum Heck des Autos gekrabbelt, was ein Fehler war. Wahrscheinlich wäre vorne besser gewesen."

Warum? "Ich habe mich hingelegt und mir gedacht, dass jetzt alles passt. Dann haben die ganzen Fans angefangen zu schreien: 'Geh da weg, da ist ein Feuer!' Ich dachte mir, ich habe ja feuerfeste Wäsche an, ich bin weg vom Auto - alles gut. Doch dann habe ich realisiert, dass ich mitten im Sprit und im Öl lag. Das war überall am Boden. Da wurde mir bewusst: Wenn das zu brennen anfängt, habe ich ein Problem."

Trotz Wirbelbruch über Zaun geklettert: "Wo auch immer die Kräfte herkamen"

Als Aron zum Auto schaute, loderte aus dem Motor eine zwei Meter hohe Flamme. "Ich nahm also all meine Kraft zusammen und bin über den Zaun geklettert", erzählt er. Wie er das geschafft habe? "Wenn man in so einer Situation ist, unter Adrenalin steht und sich einfach in Sicherheit bringen will, dann setzt man zusätzliche Kräfte frei - wo auch immer die herkommen."

Auf der anderen Seite des Zaunes wurde er rasch vom Ärzteteam betreut, das mit ihm sprach und ihn beruhigte. "Ab dann lief alles wirklich gut", sagt er.

Im Krankenhaus wurde beim älteren Bruder von Alpines Formel-1-Ersatzfahrer Paul Aron ein Bruch des letzten Brustwirbels und des ersten Lendenwirbels festgestellt. Bei einem Wirbel war, wie er offenbart, "sogar ein Stück herausgebrochen". Zudem handelte es sich um eine gefährliche Stelle: "Ich hatte wirklich Glück, da die Nervenkanäle dort sehr nah verlaufen, aber nichts den Nerv berührt hatte."

Großes Glück für Ralf Aron: Die Nerven blieben trotz der Wirbelbrüche heil Foto: Instagram/Ralf Aron

Das war die wichtigste Nachricht. Da die Nerven nicht angegriffen wurden, war klar, dass eine 100-prozentige Genesung möglich ist. "Dafür bin ich unglaublich dankbar", sagt er.

"Sofort im Krankenwagen": Warum Lucas Auer für Aron so wichtig war

Dankbar war Aron auch für die Unterstützung seiner CraftBamboo-Teamkollegen Lucas Auer und Maximilian Götz. "Luggi hat etwas ähnliches durchgemacht", verweist er auf den schweren Daytona-Crash des Österreichers vor dreieinhalb Jahren, als sich dieser ebenfalls zwei Wirbel brach.

"Er war sofort bei mir im Krankenwagen und begleitete mich ins Krankenhaus. Es war einfach fantastisch, ihn bei mir zu haben, denn er wusste genau, welche Fragen man den Ärzten stellen muss, und blieb immer superruhig. Wir wussten also was passiert. Das hat sehr geholfen. Aber auch Maxi war super."

Da Aron fernab seiner Heimat war, verlängerte Isabel Schembera, die bei AMG im Team von Stefan Wendl für das Fahrermanagement zuständig ist, spontan ihren Aufenthalt in Australien. "Sie blieb bei mir, bis meine Familie ankam. Das hat mir sehr geholfen", sagt Aron, der bereits nach wenigen Tagen wieder erste Schritte machen konnte und eine Woche nach dem Crash liegend nachhause geflogen wurde.

Was in der Genesung für Aron das härteste war

In den ersten zwei Monaten seiner Genesung lag Aron, der nicht operiert werden musste, hauptsächlich auf dem Rücken, damit die Knochen verheilen. Dennoch war die Zeit für ihn auch mental alles andere als einfach.

Unsicherheit auf dem Weg zurück: Ralf Aron machte einiges durch Foto: Mercedes

"Ich wusste, dass ich wieder ganz gesund werde, worüber ich sehr glücklich war, aber jetzt hatte ich Zeit, darüber nachzudenken, was ich alles verpasse: das 24h-Rennen auf dem Nürburgring und die 24 Stunden von Spa - all die coolen Rennen, die ich fahren wollte", sagt er.

"Natürlich war das hart, es war ein auf und ab. Aber es hat mir wirklich geholfen, dass sich Fahrer, die was ähnliches durchgemacht haben, bei mir gemeldet haben. Und mit ihnen zu sprechen und zu sehen, dass es ihnen heute gutgeht", sagt Aron, der sogar am Geburtstag seiner Schwester ständig am Handy hing und das 24h-Rennen auf dem Nürburgring verfolgte.

Selbstzweifel vor Rückkehr ins Cockpit: "War die beste Therapie"

Endgütige Gewissheit, dass er wieder ins Rennauto zurückkehren würde, gab es bei seinem ersten Test nach dem Unfall, den er im Mai auf der Mercedes-Teststrecke in Immendingen absolvierte. "Nach drei Monaten auf der Couch hat jeder diese Zweifel, dass das Comeback schwierig werden könnte. Werde ich nervös sein? Werde ich Angst haben?", gibt er Einblicke in sein Seelenleben.

"Das weiß man nicht, bis man im Auto sitzt. Aber ich war so happy über diesen Test, denn ab der ersten Runde war klar, dass ich mir umsonst Sorgen gemacht hatte. Es war wie davor. Daher denke ich, dass es für mich die beste Therapie war, so schnell wie möglich wieder ins Auto zurückzukehren."

Ralf Aron wird bei NLS7 im Winward-Siegerauto des 24h-Rennens starten Foto: Mercedes

Einen weiteren Schritt machte Aron, als er Ende Juni das vom GT-Weltcup in Macau bekannte Uno-Team bei der Vorbereitung für die chinesische GT-Meisterschaft unterstützte und bei einem Test in Zhuhai erneut im Mercedes-AMG GT3 saß.

Beim Renncomeback, das er beim sechsstündigen Eifelrennen im von Winward eingesetzten Ravenol-Mercedes an der Seite von 24-Stunden-Sieger Luca Stolz absolvieren wird, sollen nun auch die letzten Restzweifel beseitigt werden. "Ich freue mich wirklich", sagt Aron. "Denn ich liebe die Nordschleife."

Er sei absolut schmerzfrei, was in Anbetracht des hefigen Anpralls beeindruckend ist: "Ich kann wirklich sagen, dass ich jetzt zu 100 Prozent genesen bin." Er habe einen "weiten Weg" hinter sich, sagt er fünf Monate nach dem Unglück. "Aber wenn man bedenkt, was da alles passiert ist, dann war es nicht so lang."