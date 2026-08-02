"Ich war Couch-Racer": Ralf Aron über seine fünfmonatige Pause

"Ich war Couch-Athlet!" - Ralf Aron fiel eine zentnerschwere Last beim 6h-ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen von den Schultern. Nicht nur überstand er drei Stints auf der Nürburgring-Nordschleife ohne Schmerzen. Der Sieg gemeinsam mit Luca Stolz war das i-Tüpfelchen auf dem Comeback. "Ehrlich gesagt fehlen mir die Worte", sagt er im Gespräch mit Motorsport-Total.com nach dem Rennen.

Das Rennen war eine Machtdemonstration im Siegerfahrzeug des 24-Stunden-Rennens, dem Mercedes-AMG #80 von Winward Racing. Arons große Bewährungsprobe kam nach rund einer Stunde, als Stolz nach dem Startstint den AMG an Aron in Führung liegend übergab.

Der Doppelstint lief dann ohne Probleme, wie Aron erklärt: "Es war ein sehr langes Rennen inklusive eines Doppelstints. Aber ich hatte keinerlei Probleme. Das stimmt mich sehr glücklich." Ein weiterer Einzelstint am Rennende war dann ebenfalls kein Problem. Entsprechend wurde er auch zum Fahrer des Tages gewählt.

"Ich musste ein bisschen taktieren. Einige andere Teams hatten Probleme mit den Reifen, also mussten wir darauf achten, dass wir diesbezüglich keine Schwierigkeiten bekamen. Aber ansonsten war es ein sauberes Rennen. Damit ist das Comeback perfekt und ich bin überglücklich. Davon habe ich im Vorfeld nicht einmal zu träumen gewagt."

Für Aron ging damit eine fünfeinhalbmonatige Pause zu Ende, die mit der logistischen Herausforderung begann, den Schwerverletzten nach seinem Horrorcrash beim Bathurst 12 Hour aus Australien nach Estland zu bringen. Seine Eltern, die extra nach Australien anreisten, halfen ihm dabei.

"Wir konnten in der Business Class fliegen, wo man sich ja hinlegen kann. Ich durfte nicht aufrecht sitzen. Es lief überraschend gut und ich war sehr motiviert, es nach Hause zu schaffen", erinnert sich der 28-Jährige.

Dort begann eine zweimonatige Leidenszeit, in der er nichts machen durfte. "Ich war zu dem Zeitpunkt Couch-Athlet", lacht er. Wie schmerzhaft es war, seinen Kollegen beim Rennfahren zuzusehen, während er selbst zum Nichtstun verdammt war? "Das habe ich mittlerweile völlig vergessen", winkt er grinsend ab.

Ab dem dritten Monat ging die Vorbereitung wieder los. Das 6-Stunden-Rennen der NLS war dabei nicht von Anfang an das Ziel, wie er verrät: "Ich hatte irgendwann mal andere Ziele, habe mir das Ganze aber immer ein bisschen offen gehalten. Um zu sehen, wie die Genesung verläuft und so weiter. Das lässt sich schwer genau sagen."

Für die 24-Stunden-Rennen reichte es nicht, aber mit dem Saisonhöhepunkt der NLS hat sich Aron das für ihn bestmögliche Rennen ausgesucht, das seinen Fortschritten gerecht wurde, schließlich ist die Nordschleife seine Lieblingsstrecke.

Mit dem Sieg hat er bewiesen, dass er nun wieder fit für die Saison ist. Wie es weitergeht? "Ziel ist es, wieder komplett in die Saison einzusteigen. Das genaue Programm für den Rest des Jahres steht noch nicht fest. Aber schauen wir mal."

Mögliche Betätigungsfelder wären unter anderem die zwei noch ausstehenden Rennen der Interkontinentalen GT-Challenge (IGTC). Tabellenführer Maro Engel wird sowohl in Suzuka als auch Indianapolis verhindert sein. Ein Bewerbungsschreiben, den Gegnern Punkte wegzunehmen, damit Engel den Titel holen kann, war das Rennen am Nürburgring allemal.