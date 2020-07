Illegaler Reifen! VLN disqualifiziert octane126-Ferrari

Der Sieger des dritten Laufs der Nürburgring-Langstrecken-Serie, der Ferrari 488 GT3 von Octane 126, wurde disqualifiziert. Bei der technischen Nachuntersuchung des Fahrzeugs wurde festgestellt, das ein Reifen nicht den DMSB-Bestimmungen zum Musterreifen-Prozedere entsprach.

"Am Fahrzeug mit der Startnummer 26 wurde hinten links ein Reifen mit einer bezeichneten Spezifikation verwendet, die vom Hersteller nicht in der Box-1-Liste aufgeführt war", heißt es in der schriftlichen Begründung der Sportkommissare. Gemäß den Bestimmungen muss jeder Reifenhersteller bei jeder Veranstaltung jeweils einen Muster-Slickreifen pro Spezifikation hinterlegen.

Das Team hat bis Montagabend, 13.07.2020, Gelegenheit, Berufung gegen diese Entscheidung einzulegen. Das Ergebnis des 52. Barbarossapreises bleibt vorläufig. Die nachfolgenden Teams rücken auf, sodass vorbehaltlich einer möglichen Berufung durch octane126 der Mercedes-AMG GT3 #16 Sieger des Rennens ist.

Mit Bildmaterial von VLN.