Langstreckenrennen ab 2024: AvD gründet Nürburgring-Endurance-Serie

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) hat bekanntgegeben, dass er ab der Motorsportsaison 2024 Langstreckenrennen auf der berühmten Nordschleife des Nürburgrings organisieren wird. Der älteste deutsche Automobilclub hat intensiv an einem neuen Konzept gearbeitet und zu diesem Zweck die Nürburgring Endurance Serie GmbH (NES) ins Leben gerufen. In Kürze sollen die grundlegenden Eckpunkte des Projekts vorgestellt werden.

"Die Nürburgring-Nordschleife ist aufgrund ihrer Länge, Topografie und Anforderungen an Fahrer und Fahrzeuge einzigartig. Sie ist prädestiniert für aufregende Langstreckenrennen mit einer Vielzahl von verschiedenen Klassen", erklärt Lutz Leif Linden, Geschäftsführer des AvD.

"In den vergangenen Monaten haben wir intensiv an einem sportlichen, organisatorischen und technischen Regelwerk gearbeitet, in das zahlreiche Verbesserungsvorschläge eingeflossen sind. Die ersten Gespräche mit dem Nürburgring zur Planung der Saison ab 2024 verliefen positiv."

Als nächster wichtiger Schritt soll in naher Zukunft eine Diskussion dieser Vorschläge mit den Teams und der Interessengemeinschaft Langstrecke Nürburgring (ILN) stattfinden, die die Interessen der Teams vertritt.

Linden betont die Bedeutung, die Tradition des Langstrecken-Motorsports auf der legendärsten Rennstrecke der Welt mit den Anforderungen einer erfolgreichen, modernen Rennserie in Einklang zu bringen.

Die wesentlichen Eckpunkte des Regelwerks sollen in etwa zwei Monaten veröffentlicht werden. Das Ziel der neuen Gesellschaft ist es, allen bisher in der NLS gestarteten Fahrzeugen auch in Zukunft eine Teilnahme an den Langstreckenrennen zu ermöglichen.

Die Sportabteilung des AvD plant fest, ab dem Jahr 2024 mindestens acht Langstrecken-Rennen mit einer Dauer von vier, sechs oder zwölf Stunden auf der Kombination aus Grand-Prix-Strecke und Nordschleife zu veranstalten.

Die Gespräche mit potenziellen Sponsoren über eine Beteiligung an der Langstreckenserie und den Ausbau von Marketingaktivitäten stoßen auf großes Interesse. Gleiches gilt für die Gespräche mit Fahrzeugherstellern und Teams, behauptet der AvD.

Der AvD hat den ausrichtenden Ortsclubs der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) nach wie vor angeboten, sich an der neuen Gesellschaft zu beteiligen und ihre Rennen unter ihrem Namen durchzuführen. Nach zahlreichen Gesprächen mit der VLN Sport GmbH in den vergangenen Wochen und der Bekanntgabe der Eckdaten wird eine Entscheidung seitens der Clubs nun in Kürze erwartet.

Um den Langstrecken-Motorsport auf dem Nürburgring gemeinsam und im Interesse der Aktiven, Teams und Fans in die Zukunft zu führen, lädt der AvD alle bisher in der NLS tätigen Clubs und Personen ein, die Langstreckenrennen auf der Nürburgring-Nordschleife auch zukünftig zu begleiten und sich aktiv einzubringen.

Mit Bildmaterial von VLN.