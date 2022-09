Manthey-Comeback in der NLS: "Grello" kehrt auf die Nordschleife zurück

Audio-Player laden

Gute Nachrichten für alle "Grello"-Fans: Beim übernächsten Saisonlauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS), dem 46. DMV Münsterlandpokal am 22. Oktober, wird Manthey den gelb-grünen Porsche 911 GT3 R erstmals seit dem 24-Stunden-Rennen im Mai wieder auf der Nordschleife einsetzen.

Das gab das Team aus Meuspath am Mittwoch über seine Social-Media-Plattformen bekannt. Wer den Publikumsliebling beim sechsten Rennen der NLS-Saison 2022 pilotieren wird, ist noch nicht bekannt.

Zum Auftakt der NLS-Saison 2022 hatte Manthey Ende März mit dem Fahrertrio Laurens Vanthoor, Michael Christensen und Frederic Makowiecki die 67. ADAC Westfalenfahrt gewonnen. Beim zweiten Saisonlauf, der 53. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy, war das Fahrzeug mit Makowiecki am Steuer verunfallt.

Seinen bislang letzten Auftritt auf der Nordschleife hatte "Grello" beim 24-Stunden-Rennen. Dieser endete spektakulär. Nach einem knallharten Duell mit seinem Bruder Dries hatte Laurens Vanthoor im Streckenabschnitt Tiergarten die Kontrolle über den Porsche verloren und war heftig in die Leitplanken eingeschlagen.

Im Anschluss war Manthey bei den weiteren NLS-Läufen nicht mehr an den Start gegangen, zuletzt beim 12-Stunden und zuvor beim 6-Stunden-Rennen aufgrund von Terminkollisionen mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), wo Manthey Einsatzteam von Porsche in der GTE Pro-Klasse ist.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version dieses Artikels hatten wir bereichtet, Manthey werde schon beim nächsten NLS-Rennen am 8. Oktober wieder an den Start gehen. Diesen Fehler bitten wir zu entschuldigen.

Mit Bildmaterial von Jochen Merkle.