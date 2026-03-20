Max Verstappen und seine Gegner für NLS2 im großen Check

Max Verstappen ist zurück in der "Grünen Hölle", doch diesmal ist die Konkurrenz deutlich größer als beim letzten Mal, als er beim achten Lauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) die Konkurrenz in Grund und Boden fuhr. Diesmal hat er mit Daniel Juncadella und Jules Gounon nicht nur zwei neue Teamkollegen auf dem Verstappen-Mercedes AMG GT3, sondern auch wesentlich mehr Gegner.

Bei seinem Start bei NLS8 hatte er nur zwei namhafte Konkurrenten in Rundenrekordhalter Christian Krognes (Walkenhorst-Aston-Martin) und Frank Stippler (HRT-Ford), die zudem auf anderen Reifen unterwegs waren. Diesmal tummeln sich beim 58. ADAC Barbarossapreis 28 GT3-Fahrzeuge in der Klasse SP9. Wer also kann die Oranje-Party verderben?

Zunächst einmal ist die SP9-Klasse noch einmal unterteil in SP9 Pro (hier fahren die Gesamtsiegkandidaten), SP9 Pro-Am und SP9 Am. Letztere sind Klassen für Amateure, die entweder sich einen Profi mit aufs Auto holen (Pro-Am) oder komplett unter sich bleiben (Am).

So war beispielsweise Krognes bei NLS8 auf einem Pro-Am-Fahrzeug unterwegs. Das heißt, seine Teamkollegen waren Amateurfahrer. Pro-Am- und Am-Fahrzeuge können Winward/Verstappen Racing natürlich nicht über das Rennen hinweg das Wasser reichen, wohl aber kann der Profi-Fahrer in Pro-Am-Paarungen durchaus für Highlights im Qualifying und zu Beginn des Rennens sorgen.

Somit bleiben 13 Pro-Autos über, die es direkt mit Verstappen/Gounon/Juncadella aufnehmen. Diese fahren wiederum auf unterschiedlichen Reifen. Verstappen Racing hat mit Michelin das Premium-Produkt gewählt. Die französisschen Reifen gelten als das Maß der Dinge bei Trockenheit und bei Nässe erst Recht.

Ebenfalls konkurrenzfähig ist der Falken-Reifen, der darüber hinaus in der Vergangenheit bei Mischbedingungen extrem stark war. Für das Rennen soll es aber trocken bleiben.

Damit können sich auf die Teams auf Yokohama-Reifen ebenfalls gute Chancen ausrechnen. Pirelli und Goodyear gelten bei Trockenheit als leicht schwächer, weil sie einen höheren Abbau haben, Dunlop ist noch ein unbeschriebenes Blatt. Schnabl Engineering bestätigte Motorsport-Total.com, dass der Dunlop- und Falken-Reifen trotz der Übernahme Dunlops durch die Falken-Mutter Sumitomo unterschiedliche Produkte sind.

Die Fotostrecke gibt einen Überblick über die Fahrzeuge. Wir schätzen die Pro-Fahrzeuge mit einem bis fünf Sternen ein. Eine Ausnahme ist der KCMG-Mercedes, der vorläufig in der Pro-Am gelistet ist. Das liegt daran, dass Sho Tsuboi noch kein Rating hat. Nach vier GT500-Titeln in der Super GT (2021, 2023-2025) und dem Double mit der Super Formula (ehemals Formel Nippon) 2024 sollte er aber mindestens ein Gold-Ranking erhalten.

Fun Fact: Max Verstappens GT3-Start im Jahr 2025 war ebenfalls beim ADAC Barbarossapreis des MSC Sinzig. Das Rennen ist vom Saisonende an den Anfang des Kalenders gerutscht, sodass Verstappen nun wieder bei derselben Veranstaltung an den Start geht. In der NLS gibt es bei jedem Rennen einen anderen Veranstalter - ein Überbleibsel aus dem Vereinswesen aus der Gründungszeit der damaligen VLN Langstreckenmeisterschaft.