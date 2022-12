Nächste VLN-Personalie: Christian Vormann wird neuer Leiter Sport NLS

Audio-Player laden

Bei der Neuaufstellung der Führung der VLN-Organisation wurde eine weitere Schlüsselstelle besetzt: Christian Vormann wurde von der VLN Sport GmbH & Co. KG als neuer Leiter Sport der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) bekanntgegeben. Als direkter Ansprechpartner für Teilnehmer und Teams wird er künftig als Schnittstelle zur Rennleitung fungieren.

Der 32-jährige Kaufmann für Speditions- und Logistikdienstleistungen aus Grafschaft unweit des Nürburgrings übernimmt die sportliche Organisation der Rennserie und folgt auf Michael Bork, der im November zusammen mit anderen Führungspersönlichkeiten der VLN von seinem Posten zurückgetreten war.

Vormann, der im Hauptberuf für Sporttotal Venues am Sicherheitsausbau von Rennstrecken mitwirkt, begann seine Laufbahn im Sport mit 18 Jahren als Sportwart. Mittlerweile verfügt er über die Lizenzen "Leiter der Streckensicherung" und "Rennleiter". Seit diesem Jahr ist er bundesweiter Koordinator der DMSB-Staffel.

Seit 2014 war Vormann unter anderem bei Formel-1-Grand-Prix, den 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und in Spa-Francorchamps sowie beim Truck-Grand-Prix in der Rennleitung tätigt. In den vergangenen zwei Jahren war er unter anderem permanenter Renndirektor des Renault-Clio-Cups und stellvertretender Renndirektor bei der DTM und der DTM-Trophy.

"Wir sind sehr glücklich, dass wir den Posten des Leiter Sports in der NLS so schnell und vor allem hochkarätig neu besetzen konnten", sagt der neue VLN-Geschäftsführer Mike Jäger. "Christian Vormann ist der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er ist hochmotiviert und voller Tatendrang, die Nürburgring-Langstrecken-Serie weiterzuentwickeln."

Vormann freut sich seinerseits auf die bevorstehenden Aufgaben: "Nicht nur durch meine räumliche Nähe zum Nürburgring schlägt mein Herz seit jeher für die NLS. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung."

Mit Bildmaterial von VLN.