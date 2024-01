NES präsentiert Rennkalender für 2024: Saisonauftakt mit drei Sprintrennen

Die Nürburgring-Endurance-Serie (NES) präsentiert den Rennkalender für die Saison 2024: An fünf Terminen zwischen März und November finden sechs Rennen statt. Kurios: Beim "Warm-up-Event" am 22./23. März ist kein Langstreckenrennen auf der Nordschleife geplant, sondern für jede der drei Fahrzeug-Divisionen ein Sprintrennen mit Pflichtboxenstopp auf der Grand-Prix-Strecke.

"Mit diesem Warm-up-Event bieten wir allen Teams nicht nur viel Fahrzeit, sondern auch die Möglichkeit, die NES mit neuem Reglement und neuem Personal kennenzulernen", erklärt NES-Geschäftsführer Ralph-Gerald Schlüter. "Bei den drei Rennen in den neuen Divisionen können die Teams und auch wir, auch unter Sicherheits-Aspekten, wertvolle Erfahrungen zu den Performance-Klassen sammeln."

In der neuen NES werden Serienfahrzeuge, verbesserte Fahrzeuge und Rennsport-Fahrzeuge jeweils in einer Division zusammengefasst. Nach dem Saisonauftakt im März folgen die nächsten Veranstaltungen im Zwei-Monats-Rhythmus, genauer gesagt am 4. Mai und am 6. Juli. Am 14. und 15. September findet der Double-Header mit zwei Rennen an einem Wochenende statt, bevor das Saisonfinale am 9. November geplant ist.

"Erst am 6. Januar haben wir Grünes Licht für die Nürburgring-Endurance-Serie erhalten, vor einer Woche konnten wir knapp 90 Vertreterinnen und Vertretern von Teams, Industrie und Sponsoren im Kick-off-Meeting die Eckdaten der NES vorstellen", sagt AvD-Generalsekretär Lutz Leif Linden.

"Am Montag haben wir dem DMSB Deutscher Motor Sport Bund endlich das Reglement vorlegen können, und heute präsentieren wir den Terminkalender - es geht gerade Schlag auf Schlag in der NES. Wir vom AvD geben weiterhin Gas, damit Teams, Fahrer, Fans und alle Interessierten eine spannende Premieren-Saison der NES erleben können."

Auch die Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) steht kurz davor, die Termine für 2024 bekannt zu geben. Nach Informationen von Motorsport-Total.com stehen die Verantwortlichen kurz vor der Vertragsunterzeichnung mit dem Nürburgring, sodass die Termine voraussichtlich in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Nürburgring-Endurance-Serie Kalender 2024

NES.01 22. bis 23. März 2024

NES.02 03. bis 04. Mai 2024

NES.03 05. bis 06. Juli 2024

NES.04 13. bis 15. September 2024

NES.05 08. bis 09. November 2024

Mit Bildmaterial von VLN.