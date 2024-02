Neuer Ärger für die NES? Streit um Namensrechte mit der DMV NES 500

Der Nürburgring-Endurance-Serie (NES) droht weiterer Ärger: Die "National Endurance Series" (ebenfalls als NES bekannt) will offenbar gegen die Verwendung des Namens vorgehen. Nach Aussage von Thomas Röpke, Organisator der "alten" NES, wurde bereits ein Anwalt eingeschaltet, der den Sachverhalt klären soll.

Spätestens jetzt haben viele Fans den Überblick verloren. Erklärung: Die "National Endurance Series" wurde im Jahr 2016 unter dem Dach des Deutschen Motorsport Verband e.V. (DMV) ins Leben gerufen. Unter der Bezeichnung "DMV NES 500" finden seither dreistündige Langstreckenrennen in Deutschland und dem benachbarten Ausland statt, die sich vor allem an "ambitionierte und erfahrene Amateursportler" richten.

Mit der "Nürburgring-Endurance-Serie", die seit dem 10. August 2023 unter der Handelsregisternummer HRB 29758 (Amtsgericht Koblenz) eingetragen ist, hat die DMV NES 500, die keine Rennen auf der Nordschleife veranstaltet, allerdings nichts zu tun. Im Gegenteil: Röpke befürchtet eine Verwechslung mit der neuen Langstreckenserie unter Führung des Automobilclub von Deutschland (AvD), die in der Motorsportszene keinen guten Ruf genießt.

Fachanwalt im NES-Namensstreit beauftragt

"Warum einer der Protagonisten auf die fragwürdige Idee kommt, unseren guten Namen für sein nächstes ambitioniertes Motorsportengagement zu benutzen, das erschließt sich mir bisher nicht", sagt Röpke in einem Interview mit Auto-Rennsport.de. "Einen Antrag auf Nutzung unseres Namens habe ich bisher nicht erhalten."

"Mit Patenten und Markenrechten war ich beruflich jahrelang befasst und habe dabei weltweit noch kein erfolgversprechendes Klageverfahren gescheut oder verloren", so Röpke. "Leider fehlt mir aber so kurz vor unserem Saisonauftakt in Hockenheim die Zeit und Muße dazu, mich mit dem Thema angemessen und ausführlich zu befassen. Daher habe ich in der letzten Woche einen Fachanwalt mit der Klärung des Sachverhalts betraut."

Ein Blick in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) zeigt, dass die HWA automotive GmbH mit Geschäftsführer Thomas Röpke unter der Registernummer 302023225267 eine Wort- beziehungsweise Bildmarke für die DMV NES 500 angemeldet hat - und zwar im Juli 2023. Seit Anfang dieses Jahres ist die Marke eingetragen, weil die Widerspruchsfrist abgelaufen ist, ohne dass ein Widerspruch erhoben wurde.

Welche Chancen die "National Endurance Series" mit Organisator Röpke gegen die "Nürburgring-Endurance-Serie" nun hat, wird sich wohl erst in den kommenden Wochen zeigen ...

