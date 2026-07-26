Neues Porsche-Team: Zuwachs für die GT3-Klasse der NLS

Zuwachs im GT3-Feld der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS): Die Mannschaft von Joos Sportwagentechnik wird bei den verbleibenden vier Saisonrennen mit einem Porsche 911 GT3 R auf der Nordschleife angetreten. Für den Rennstall aus Vöhringen ist es der erste eigene GT3-Einsatz in der "Grünen Hölle".

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Team Fahrpraxis bei einem Test auf der Nordschleife gesammelt, nun folgt das Renndebüt im GT3-Bereich. Eingesetzt wird das Fahrzeug in der Klasse SP9 Am. Joos hatte in der Vergangenheit bereits GT3-Fahrzeuge von Porsche im ADAC GT Masters an den Start gebracht.

Das Trio am Steuer setzt sich aus Teameigner Michael Joos, Fidel Leib und Marco Lamsouguer zusammen. Während Joos bereits Nordschleifen-Erfahrung bei Einsätzen für andere Teams sowie im historischen Motorsport vorweisen kann, wechselt Leib nach drei Jahren im Markenpokal-Porsche in das GT3-Fahrzeug. Für Lamsouguer markiert der Einsatz den Aufstieg aus der GT4-Kategorie in die Top-Klasse der NLS.

"Seit unserem Test im vergangenen Jahr haben wir an einem eigenen GT3-Programm auf der Nürburgring-Nordschleife gearbeitet", erklärt Joos. Die Ausrichtung für die verbleibenden Läufe ist klar definiert: Neben der Jagd nach Resultaten steht vor allem das Sammeln von Daten und Fahrpraxis im Vordergrund, um ein Fundament für ein langfristiges Nordschleifen-Engagement aufzubauen."

Dass der Einstieg erst zur zweiten Saisonhälfte erfolgt, lag laut Joos an Prioritäten im bisherigen Jahresverlauf: "Unser Fokus lag in diesem Jahr bislang auf unseren Kundenprogrammen in den Peter-Auto-Serien." Erst nach der Kontaktaufnahme durch Leib habe sich die Möglichkeit ergeben, das Nordschleifen-Projekt kurzfristig zu realisieren.

Die zweite Saisonhälfte der NLS umfasst noch vier Rennen. Den Auftakt für Joos bildet am 1. August das Ruhr-Pokal-Rennen, der Saisonhöhepunkt über die Sechs-Stunden-Distanz. Im September folgt ein Double-Header, bevor die NLS-Saison am 10. Oktober ihren Abschluss findet.